Суббота, 15 июля 2017 года, № 71





Трагедия отменила праздник

Группа Метинвест выступила с официальным заявлением

Вчера в листопрокатном цехе «1700» меткомбината имени Ильича во время проведения кровельных работ погибли три человека. Группа Метинвест сообщила об отмене всех ранее запланированных праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга и горняка, и выступила со следующим официальным заявлением: «По предварительной версии происшествие произошло по следующим причинам: нарушив требования охраны труда и промышленной безопасности, а также технологию проведения работ, представители подрядной организации допустили перегруз плиты перекрытия цеха строительными материалами, что привело к ее обрушению.

В этот момент на крыше находились работники подрядной организации ООО «СМК Акцепт-Строй». Резчик, электросварщик и инженер по охране труда получили травмы, несовместимые с жизнью. Пристегнутый предохранительным поясом монтажник был госпитализирован с переломом правой руки.