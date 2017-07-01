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Суббота, 15 июля 2017 года, № 71
Трагедия отменила праздник
Группа Метинвест выступила с официальным заявлением
Вчера в листопрокатном цехе «1700» меткомбината имени Ильича во время проведения кровельных работ погибли три человека. Группа Метинвест сообщила об отмене всех ранее запланированных праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга и горняка, и выступила со следующим официальным заявлением: «По предварительной версии происшествие произошло по следующим причинам: нарушив требования охраны труда и промышленной безопасности, а также технологию проведения работ, представители подрядной организации допустили перегруз плиты перекрытия цеха строительными материалами, что привело к ее обрушению.
В этот момент на крыше находились работники подрядной организации ООО «СМК Акцепт-Строй». Резчик, электросварщик и инженер по охране труда получили травмы, несовместимые с жизнью. Пристегнутый предохранительным поясом монтажник был госпитализирован с переломом правой руки.
В связи с трагедией принято решение отменить все праздничные мероприятия ко Дню металлурга и горняка в городе Мариуполе. Руководство меткомбината имени Ильича выражает соболезнования близким и родственникам погибших».