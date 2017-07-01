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Суббота, 15 июля 2017 года, № 71


Мариуполь посетил вице-президент ЕС Валдис Домбровскис

Он отметил, что Европейский союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину

Вчера Валдис Домбровскис в сопровождении министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, председателя Донецкой ОГА Павла Жебривского, первого заместителя городского головы Александра Голтвенко и секретаря Мариупольского горсовета Степана Махсмы ознакомился с тем, каквЂ‚в МариуполевЂ‚реализованы проекты,вЂ‚профинансированные Европейским союзом, сообщает сайт Мариупольского горсовета.

Высокая делегация посетила школу №58 в поселке Талаковка. В ней при поддержке ЮНИСЕФ отремонтировано крыльцо, заменены входные двери, оборудованы кабинеты детских психологов. Также международная организация предоставила канцелярские наборы для школьников и набор медикаментов первой необходимости.

В школе работают тренеры, которые помогают детям снять стресс. Они прошли специальное обучение по европейской программе от представителей ЮНИСЕФ. Несмотря на то что сейчас ученики находятся на летних каникулах, они с радостью приходят в школу и занимаются в комнатах психологической разгрузки.

Также вице-президент ЕС посетил Центр поддержки семьи и молодежи по улице Шота Руставели.

Валдис Домбровскис во время общения с представителями СМИ отметил: «Европейский союз и в дальнейшем будет помогать Украине и словом, и делом». ЕС принял решение о выделении дополнительных 200 млн евро Украине, 50 млн из которых пойдут на поддержку территорий вблизи линии разграничения.

«Каждый, кто болеет за Украину, за ее судьбу, пытается лично узнать, что здесь происходит, вникнуть в проблематику, услышать рядовых граждан и местные власти, чтобы понять, как лучше помочь», – отметил Вадим Черныш.

Соб. инф.  


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