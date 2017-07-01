Суббота, 15 июля 2017 года, № 71

«Вступ-2017»: в полной недоступности Фото пресс-службы МГУ. Поехали! Первый день работы приемной комиссии Мариупольского госуниверситета.



Фото Владислава Лупаненко. Стоит набраться терпения. На подачу электронного заявления абитуриент может потратить не один день.



В мариупольских вузах открыты новые специальности, но подать заявление практически невозможно – не работает электронная база Вступительная кампания нача­лась в Украине в минувшую среду, 12 июля. До этого абитуриенты должны были зарегистрировать электронные кабинеты на сайте http://ez.osvitavsim.org.ua. Но на сегодняшний день, несмотря на заверения Министерства образования Украины накануне вступительной кампании, что база будет работать как часы, ни завести электронный кабинет, ни подать заявление невозможно. Но выход есть. Сайты висят, горячая линия недоступна Как это уже было с е-декларациями, в первый день подачи абитуриентами заявлений электронная база ожидаемо повисла. Проблемы с доступом к сайту были и в последующие дни. Дозвониться на горячую линию Министерства образования – задача не из легких, пожаловались нам абитуриенты и их родители, линия постоянно занята и даже автоматический дозвон результата не принес – занято, что говорит о большом количестве вопросов у поступающих. Наши журналисты тоже пытались дозвониться – безрезультатно. В СМИ министр образования и науки Лилия Гриневич пояснила: «Когда происходят определенные сбои и база начинает медленнее работать, нам нужно время, чтобы перезагрузить програм­мное обеспечение, и такие технические перерывы могут длиться в течение часа». В таких случаях министр советует абитуриентам подождать час и после этого подать свое заявление. На деле же сделать это практически невозможно, сайт или не работает, или выдает постоянные ошибки, например указывает на несоответствие номера сертификата ВНО или аттестата, на то, что электронный адрес или логин уже используется и т.п. Плохо работает и сайт vstup.info. Там до сих пор не запустилась информационная система «Конкурс», из-за этого абитуриенты, которые уже подали заявления, не могут отследить свое место в рейтинге и узнать шансы на поступление. Жалуются на работу vstup.info и в Приазовском государственном техническом университете, где нам сразу не смогли сказать, сколько абитуриентов подали заявления. В ПГТУ в первый день вступительной кампании бакалавры и выпускники колледжей создали очередь. «Весьма приятно видеть такой наплыв в первый день. Принесли документы наши бакалавры, специалисты, выпускники колледжей. К сожалению, сегодня Единая государственная электронная база по вопросам образования не может показать данные по выпускникам школ, она просто-напросто перегружена», – сообщил ректор вуза Вячеслав Волошин. По информации приемной комиссиивЂ‚МариупольскоговЂ‚государственного университета, на сегодняшний день абитуриенты подали в вуз около 500 заявлений. В ПГТУ позже сообщили, что к концу недели подано около тысячи заявлений. Подача заявлений на поступление в высшие учебные заведения продлится с 12 по 26 июля. Бюджетные места для Донетчины и Луганщины Накануне старта кампании, 11 июля, был принят Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О высшем образовании”», который предусматривает фиксированное количество бюджетных мест для вузов Донецкой и Луганской областей. «Этот закон очень важен для вуза, его принятие означает, что наш университет получит бюджетные места, также он даст возможность выпускникам Мариуполя и Донецкой области оставаться в нашем городе и привлечет студентов из других городов», – отметил ректор Мариупольского госуниверситета Константин Балабанов. Правда, точное количество бюджетных мест до сих пор неизвестно. Ректор лишь предварительно сообщил, что учиться на бюджете смогут студенты всех специальностей, а 30% мест предусмотрено для льготных категорий. Не знают точного количества бюджетных мест и в ПГТУ. «Это прерогатива МОН Украины. Сейчас мы все находимся в ожидании этих данных», – отметил Вячеслав Волошин. Кибербезопасность, начальное образование, архитектура Важной новостью для абитуриентов стало открытие в МГУ и ПГТУ новых специальностей. В Мариупольском госуниверситете это «Начальное образование», «Кибербезопасность» и магистерскаявЂ‚программавЂ‚«Физическая культура и спорт». «На сегодняшний день существуют большие проблемы с подготовкой учителей начальных классов, и я благодарна университету за понимание и отклик», – подчеркнула директор департамента образования Мариупольского городского совета Татьяна Братчикова. Новая специальность «Кибербезопасность» также весьма интереснавЂ‚абитуриентам,вЂ‚ведь МГУ – единственный вуз Донецкой области, где можно получить образование по этому направлению. «Четыре наших сотрудника приняли решение стать абитуриентами МГУ», – поделился начальник Донецкого управления по борьбе с киберпреступностью Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Игорь Косенко. В ПГТУ можно будет получить образование по новым программам «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» и «Архитектура зданий и сооружений». Особые условия Для абитуриентов с неподконтрольных территорий в МГУ и ПГТУ работают образовательные центры «Донбасс – Украина», поступать ребята могут по вступительным экзаменам, без сертификата ВНО. Специальные условия предусмотрены для тех абитуриентов из зоны АТО, которые не имеют аттестата государственного образца, они должны будут пройти государственную итоговую аттестацию. В этом году также изменились правила приема в магистратуру по специальности «Право», теперь для зачисления потребуется сдача ВНО. Только электронные В этом году все абитуриенты подают заявления в вузы в электронном виде. В бумажном варианте могут подать документы только те абитуриенты, которые имеют специальные условия для участия в конкурсном отборе, поступают по квотам или имеют расхождения в написании фамилии, имени и отчества в аттестате и сертификате ВНО. «Если абитуриент не может самостоятельно подать заявление или дома у него нет Интернета, он может прийти в приемную комиссию, и ему помогут это сделать», – заверила министр образования и науки Лилия Гриневич. Элина Прокопчук, Анастасия Дмитракова