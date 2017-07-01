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Четверг, 13 июля 2017 года, № 70


Драма уходит на каникулы

«За двумя зайцами». В нынешнем сезоне этот спектакль стал одним из самых кассовых.
«Наполеон и корсиканка». История ссыльного императора и простой кухарки нашла отклик в сердцах зрителей.

Подведены итоги уходящего, 139-го театрального сезона – по мнению зрителей, он был новаторским и шокирующим

Нынешний театральный сезон завершается спектаклем «Последний подвиг Ланцелота» по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон». Всего же в этом сезоне наш театр представил на суд зрителей девять новых постановок: «За двумя зайцами», «Наполеон и корсиканка»,вЂ‚«Щелкунчик»,вЂ‚«Гайдамаки», «Сойчине крило», «Коза-дереза»,вЂ‚«DurDom»,вЂ‚«Мокошева колисанка», «Незгiдний та нескорений». Причем, как и обещал главный режиссер Анатолий Левченко, пять премьер – на украинском языке, согласно рекомендациям киевских критиков Анны Липковской и Эльвиры Загурской.

Нашли своего зрителя

Период с октября 2016-го по июль 2017-го для мариупольского драматического театра был отмечен, кроме стационарных выступлений, еще и выездными. Инсценировка шевченковской поэмы «Гайдамаки», детские спектакли «Ну, Волк, погоди!», «Винни-Пух и все-все-все» были показаны в Краматорске, Славянске и других населенных пунктах Донецкой области на подконтрольной Украине территории.

«Было бы некорректно по отношению к режиссерам-постановщикам и артистам выделять какие-то спектакли более других, – подчеркивает Анатолий Левченко. – Каждая театральная постановка нашла своего зрителя. В 139-м сезоне мы вовсю работали над расширением репертуара, и нам это удалось».

Новаторство вызвало различную реакцию публики

Действительно, почитателям искусства Мельпомены были представлены как классические, так и довольно смелые постановки, которые вызвали живую эмоциональную реакцию. Это и музыкально-пластическоевЂ‚представлениевЂ‚«МокошевавЂ‚колисанка», исповедь о любви «Сойчине крило», спектакль с провокационной пометкой «для умных» «DurDom».

Участие в различных театральных фестивалях, ряд творческих вечеров в мариупольских учебных заведениях, встреча со зрителями в рамках первого заседания театрального клуба – все это вселяет надежду на открытый диалог «актер – зритель».

Однако публика пребывала в некотором замешательстве по поводу активного внедрения в репертуар нетрадиционных и необычных постановок. Широкий спектр эмоций – от негодования до вдохновенного восторга – был отмечен работниками сцены благодаря анкетированию зрителей. Это полезноевЂ‚нововведениевЂ‚помогло увидеть картину предпочтений: постоянная публика сохраняет приверженность серьезным драматическим жанрам, в то время как немалая часть горожан хочет прийти в театр отдохнуть от повседневности, не погружаясь особо глубоко в аутентичность и метафизические размышления.

В юбилейном сезоне – новые лица и новые спектакли

По словам Анатолия Левченко, новый, юбилейный сезон откроет постановка бурлеска Котляревского «Энеида». Также в планах на осень есть комедии «Деревня дураков» и стендап «В ожидании Его», а к новому году юные зрители порадуются сказке «Дюймовочка».

Анатолий Левченко посетовал на неполную комплектацию группы и выразил надежду увидеть новые лица на сцене.

Мариупольской же публике остается с нетерпением ожидать открытия 140-го, юбилейного сезона в храме драматического искусства.

С национальным колоритом

Мариупольская публика положительно приняла спектакли на украинском языке: «Гайдамаки», «Сойчине крило», «Коза-дереза», «Мокошева колисанка», «Незгiдний та нескорений», «Слава героям». Отрадно, что храм Мельпомены в Мариуполе теперь двуязычный.

 

 

 

 

 

Катерина Бережная  


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