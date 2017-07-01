Четверг, 13 июля 2017 года, № 70 Город спорта с Александром Куртовым

К старту в Премьер-лиге готовы Уже в воскресенье, 16 июля, ФК «Мариуполь» проведет свой первый поединок в рамках чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Завершая подготовку к сезону, наша команда в контрольной игре в Одессе переиграла местный «Черноморец» – 3:1. После матча наставник приазовцев Александр Севидов дал следующий комментарий: «Когда выпала возможность сыграть с «Черноморцем», мы согласились. Первый тайм получился тяжелым. Чувствовалось, что ребята где-то были чересчур самоуверенными, плюс психологическая усталость от сбора. Второй тайм провели лучше. Не могу сказать, что полностью переиграли «Черноморец», но создали достаточное количество моментов для победы. И хотя второй мяч мы забили после ошибки вратаря, победа есть победа. Проделанной на сборе работой доволен. Что касается рисунка игры, то нам очень хочется, чтобы Сергей Болбат побыстрее влился в командную игру. Сергею, как и Мищенко, как и Белому, очень тяжело без игровой практики. Порадовал в первом тайме Виценец, который очень давно не играл. К сожалению, Слава Чурко, набравший хорошую форму, получил травму колена. Сейчас он поедет в Киев на обследование. Будем надеяться, что травма окажется несерьезной. Будем решать проблемы уже по ходу чемпионата». Матч первого тура ФК «Мариуполь» – «Верес» (Ровно) состоится на стадионе «Ильичевец» 16 июля, начало встречи в 17:00.