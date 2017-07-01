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Четверг, 13 июля 2017 года, № 70

Город спорта с Александром Куртовым

Упустили «бронзу»

Завершился очередной чемпионат Украины по водному поло. Для мариупольской команды заключительными стали поединки финальной серии за бронзовые медали с ватерполистами харьковского политехнического института

Финальная серия за бронзовые медали проводилась до трех побед одной из команд. После двух поединков в нашем городе соперники имели в активе по одной победе. В Харькове третий матч остался за мариупольцами, четвертый они проиграли, а в решающем, пятом поединке уступили харьковчанам с минимальной разницей в счете – 5:6, оставшись в этом сезоне без медалей. Как оценивают выступление специалисты водного поло и сами ватерполисты, узнавал «Ильичевец. Город».

Потенциал есть, работа продолжается

Бывший многолетний наставник мариупольской ватерпольной команды, а ныне председатель городской федерации водного поло, заслуженный тренер Украины Александр Обединский дал в целом положительную оценку уходящему сезону: «Подводя итоги играм плей-офф, могу сказать, что самая первая игра в Мариуполе, в которой мы уступили со счетом 9:12, оказалась в какой-то степени решающей. Учитывая, что наша команда самая молодая, можно предположить, что ребята переволновались, им не удалось показать все то, на что способны. Ко второй игре они успокоились, поняли, что нужно просто играть, собрались и выиграли очень уверенно – 12:8. Игры за третье место, и это не только мое мнение, по накалу, эмоциям были даже интереснее, чем за «золото», где харьковский «Слобожанец» в трех матчах подряд обыграл львовское «Динамо». В целом скажу, что наши ребята молодцы, они бились в каждой игре, старались, играли с большим желанием. За этот сезон ребята подросли и в буквальном смысле слова, и в мастерстве. На мой взгляд, команда выступила успешно – попали в четверку сильнейших, достойно выглядели в матчах с лидерами украинского водного поло. Да, где-то не повезло, где-то не хватило опыта.

На сегодняшний день финансирование поездок и участия в соревнованиях ватерпольного клуба «Мариуполь» осуществляет областное управление физкультуры и спорта. Надеемся, что и руководство города обратит на нас внимание, все-таки мариупольское водное поло имеет богатую историю, есть участник Олимпиады, чемпионы мира и Европы, Украины, победители международных турниров. А будет к нам другое отношение со стороны города, будут и другие результаты. У нас есть своя школа, есть потенциал, специалисты – фанаты водного поло, которые работают и передают свой опыт и знания подрастающему поколению игроков».

Нужно лучше поддерживать

Прокомментировал выступление команды и тренер ВК «Мариуполь», мастер спорта международного класса Вячеслав Костанда: «У нас в команде 11 учащихся КУ КДЮСШ «Меотида». Четвертое место – это успех или поражение? Судите сами, за четвертое место тренеру присваивают высшую категорию. Значит, наверное, успех, тем более столица осталась без суперлиги».

Сами ватерполисты на вопрос, что им больше всего запомнилось в финальной серии, отвечали по-разному.

«В третьей игре в Харькове матч проходил без освещения, время засекали ручным секундомером, получилось, что харьковчане атаковали 35 секунд, вместо положенных 30, а мы секунд по 20», – недоволен Владислав Фильчаков.

Евгений Нарица отметил неквалифицированное судейство и уменьшение суммы на питание и суточных: «Это сказалось на команде».

«Это был мой первый шанс завоевать «бронзу», много нервничал, не справился с волнением, недоволен собой», – замечает Владимир Криволапов.

Дмитрию Найденову не хватало заводных моментов от болельщиков: «Когда играли в Харькове, за ХПИ болели хорошо, в Мариуполе зрители нам просто хлопали».

Вот таким выдался очередной сезон для мариупольского водного поло. Мы продолжаем следить за ситуацией и будем знакомить читателей со всеми новостями ВК «Мариуполь».

  


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