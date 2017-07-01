Четверг, 13 июля 2017 года, № 70 Город спорта с Александром Куртовым

В память о народном директоре Фото Владислава Лупаненко. Когда вратарь – в атаке. Проигрывая ильичевцам, футболисты ЦГОКА всей командой устремились вперед.



Фото Владислава Лупаненко. Кубок остается дома. Михаил Цуркан вручает почетный трофей победителям турнира – ильичевским футболистам.



В спорткомплексе «Ильичевец» завершился турнир по мини-футболу памяти Героя Украины, многолетнего генерального директора комбината имени Ильича Владимира Бойко Владимир Бойко был страстным поклонником футбола, очень много сделал для развития спорта номер один в городе и регионе, поэтому неудивительно, что турнир его памяти проводится именно по этому виду спорта. В этот раз красавец кубок за победу в турнире оспаривали 16 коллективов предприятий Группы Метинвест. Участники соревновались в двух группах, игры в которых прошли по круговой системе. Каждый коллектив провел за два дня по семь матчей, нагрузка на футболистов выпала немалая. И тут на первый план кроме мастерства выходит выносливость, воля к победе, командный дух. Все эти качества сполна продемонстрировали по две сильнейших команды из каждой группы, которые в матчах между собой и определили тройку призеров турнира. В поединке за третье место встретились соперники, финишировавшие вторыми в группах. Команда Северного горно-обогатительного комбината (ГОК) из Кривого Рога обыграла футболистов «Запорожстали» со счетом 3:2. А в финальном противостоянии сошлись победители групп, футболисты комбината имени Ильича и Центрального ГОКа (Кривой Рог). Первый тайм прошел с преимуществом ильичевцев, они провели в ворота соперника три гола, отличились капитан команды Евгений Шаруда и дважды Денис Розум. Но еще до перерыва гости один мяч отыграли. В начале второго тайма футболисты из Кривого Рога сократили разрыв до минимума и продолжали атаковать. Но ильичевцы сумели сдержать натиск соперника, а в одной из контратак Дмитрий Бужин поставил точку в финальном матче, 4:2 – победила команда ильичевцев. В минувший вторник на торжественном закрытии турнира футболистов приветствовал директор по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Михаил Цуркан: «Благодарим все команды за участие в турнире, всем участникам – спортивный привет и спортивных побед от генерального директора меткомбината имени Ильича Юрия Зинченко. Владимир Семенович Бойко действительно был человек с большой буквы, настоящий народный директор, человек, которого знали и уважали не только в Мариуполе, но и в Украине, на всем постсоветском пространстве. Он был отличнымвЂ‚производственником и при этом просто безумно любил футбол. И спорткомплекс «Ильичевец» построен при его непосредственномвЂ‚участии.вЂ‚ЖелаювЂ‚всем дальнейших успехов как в спорте, так и на производстве». Кубок за первое место и золотые медали победителей третьего турнира памяти Владимира Бойко Михаил Цуркан вручил команде меткомбината имени Ильича. Капитан ильичевцев Евгений Шаруда подвел итоги турнира: «Было тяжело, хороший получился финал. Мы знали, что команда ЦГОК усилилась, хорошие футболисты там играют. При счете 3:2 накал страстей достиг апогея. Думаю, болельщикам матч понравился. Очень хотелось именно этот трофей оставить в Мариуполе, мы помним нашего директора. Владимир Семенович поднял мари­упольский футбол на новый уровень, многое сделал, в частности, и для нас. Кубок его памяти должен оставаться в нашем городе».