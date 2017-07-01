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Четверг, 13 июля 2017 года, № 70
Городская афиша
Театральная площадь
15 июля, 19:00 – праздничный концерт ко Дню металлурга.
Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь
(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)
14 июля, 18:00 – «Наполеон и Корсиканка» (Иржи Губач), ироническая комедия. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.
15 июля, 12:00 – «Красная шапочка и серы…е волк…и» (Константин Добров), веселые приключения в одном действии. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.
15 июля, 18:00 – «Примадонны» (Кен Людвиг), комедия в двух частях. Режиссер-постановщик – Константин Добрунов.
16 июля, 12:00 – «Золушка» (Тамара Габбе), музыкальная сказка в двух частях.
16 июля, 18:00 – закрытие театрального сезона: «Последний подвиг Ланцелота», фэнтези в двух частях по пьесе Евгения Шварца «Дракон». Режиссер-постановщик Анатолий Левченко.
Дворец металлургов
(пр. Металлургов, 150, тел. (0629)вЂ‚47-31-74)
14 июля, 16:00 – праздничный концерт ко Дню металлурга для трудящихся меткомбинатов.
Городской дворец культуры «Чайка»
(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)
16 июля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.
16 июля, 17:00 – заседание клуба любителей современной музыки «Кавер-Тайм».
Городской дворец культуры
(ул. Азовстальская, 13, т. (0629) 22-12-54)
15 июля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.
16 июля, 16:00 – информационно-музыкальная программа «С праздником, металлурги!».
16 июля, 18:00 – праздничный концерт «Люди огненной профессии» с участием хореографических коллективов дворца и городского духового оркестра под управлением Василия Шерпы.
Платформа «ТЮ»
(ул. Митрополитская, 19)
15 июля, 19:00 – премьера фильма «Оползень», дискуссия.
Парк 50-летия Победы
14 июля, 17:00 – игровая программа «Дикий запад».
Парк имени Лепорского
15 июля, 16:00 – молодежный фестиваль ко Дню металлурга.
15 июля, 17:00 – развлекательная программа.
Городской сад
15 июля, 10:00 – Всеукраинский уличный университет в Мариуполе.
15 июля, 17:00 – праздничный концерт ко Дню металлурга с участием творческих коллективов ДК «Молодежный» и ГДК «Чайка».
15 июля, 18:30 – концертная программа городского духового оркестра под управлением Василия Шерпы.
Театральный сквер
14 июля, 21:00 – ночной велопробег.
15 июля, 16:00 – концерт городского оркестра народных инструментов.
15 и 16 июля, 17:00 – ретродискотека «В ритме молодости».
Парк имени Гурова
15 июля, 16:00 – молодежный фестиваль ко Дню металлурга.
Экстрим-парк
15 июля, 18:00 – праздничная концертно-развлекательная программа ко Дню металлурга и 14-летию экстрим-парка.