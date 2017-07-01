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Четверг, 13 июля 2017 года, № 70


Городская афиша

Театральная площадь

15 июля, 19:00 – праздничный концерт ко Дню металлурга.

 

Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь

(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)

14 июля, 18:00 – «Наполеон и Корсиканка» (Иржи Губач), ироническая комедия. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.

15 июля, 12:00 – «Красная шапочка и серы…е волк…и» (Константин Добров), веселые приключения в одном действии. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.

15 июля, 18:00 – «Примадонны» (Кен Людвиг), комедия в двух частях. Режиссер-постановщик – Константин Добрунов.

16 июля, 12:00 – «Золушка» (Тамара Габбе), музыкальная сказка в двух частях.

16 июля, 18:00 – закрытие театрального сезона: «Последний подвиг Ланцелота», фэнтези в двух частях по пьесе Евгения Шварца «Дракон». ­Режиссер-постановщик Анатолий Левченко.

 

Дворец металлургов

(пр. Металлургов, 150, тел. (0629)вЂ‚47-31-74)

14 июля, 16:00 – праздничный концерт ко Дню металлурга для трудящихся меткомбинатов.

 

Городской дворец культуры «Чайка»

(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)

16 июля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.

16 июля, 17:00 – заседание клуба любителей современной музыки «Кавер-Тайм».

 

Городской дворец культуры

(ул. Азовстальская, 13, т. (0629) 22-12-54)

15 июля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.

16 июля, 16:00 – информационно-музыкальная программа «С праздником, металлурги!».

16 июля, 18:00 – праздничный концерт «Люди огненной профессии» с участием хореографических коллективов дворца и городского духового оркестра под управлением Василия Шерпы.

 

Платформа «ТЮ»

(ул. Митрополитская, 19)

15 июля, 19:00 – премьера фильма «Оползень», дискуссия.

 

Парк 50-летия Победы

14 июля, 17:00 – игровая программа «Дикий запад».

 

Парк имени Лепорского

15 июля, 16:00 – молодежный фестиваль ко Дню металлурга.

15 июля, 17:00 – развлекательная программа.

 

Городской сад

15 июля, 10:00 – Всеукраинский уличный университет в Мариуполе.

15 июля, 17:00 – праздничный концерт ко Дню металлурга с участием творческих коллективов ДК «Молодежный» и ГДК «Чайка».

15 июля, 18:30 – концертная программа городского духового оркестра под управлением Василия Шерпы.

 

Театральный сквер

14 июля, 21:00 – ночной велопробег.

15 июля, 16:00 – концерт городского оркестра народных инструментов.

15 и 16 июля, 17:00 – ретродискотека «В ритме молодости».

 

Парк имени Гурова

15 июля, 16:00 – молодежный фестиваль ко Дню металлурга.

 

Экстрим-парк

15 июля, 18:00 – праздничная концерт­но-развлекательная программа ко Дню металлурга и 14-летию экстрим-парка.

  


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