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Четверг, 13 июля 2017 года, № 70


Украинская старина

Есть в мировой филателии свои традиции, в их числе одновременные (совместные) выпуски марок одной тематики и даже с одним рисунком всеми странами Европы. Тематика этих марок меняется ежегодно (например, музыкальные инструменты стран континента или детские игрушки, туристические достопримечательности или музеи, памятники природы или истории), причем на таких марках каждая страна показывает свое, родное, тради­ционное.

В серии EUROPA 2017 года на марках европейских держав будут изображены наиболее известные крепости и замки. Марки этой серии изданы в Украине и включают в себя изображения двух замков – Олесского на Львовщине и Меджибожского, известного как замок Синявского, в Хмельницкой области на Южном Буге.

Олесский замок под Львовом, аристократическаявЂ‚небольшая усадьба на вершине холма, с нулевым значением как оборонное сооружение в силу своего местонахождения очень часто посещается туристами. Меджибож между реками Бугом и Бужком, в 25 км от Хмельницкого, впервые упоминается в Ипатьевской летописи 1146 года как переданный Киевом черниговскому князю Святославу Всеволодовичу. В ХIII веке Меджибож входил в Болоховскую землю, и информации о нем почти нет, с 1362 года его земли вошли в состав Литвы, замок был укреплен и стал частью литовской границы. В начале XV века замок перешел во владение польского магната Синявского, его перестроили, усилили, оборудовали как дворец, с 1793 года вошел в состав Российской империи как один из наиболее мощных замков Подолья. За участие в Польском восстании его хозяев, князей Черторыйских, замок конфискуют и передают военному ведомству. Неоднократно принимал Романовых, а в 1846-м в нем побывал Тарас Шевченко. Сейчас это один из великолепнейших замков – музеев страны. Отметим, именно отсюда группы туристов-ильичевцеввЂ‚отправлялись в Винницу, Летичев, Сороки, Кишинев,вЂ‚Могилев-Подольский и Одессу. А Министерство связи Украины приступило к изданию марок девятого стандартного выпуска с изображением гербов украинских городов Чопа, Нежина, Ялты в Крыму, Енакиево в Донбассе и ряда других.

 

Юрий Некрасовский  


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