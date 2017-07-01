Четверг, 13 июля 2017 года, № 70

Объективная история Есть рекорд! Знатный сталевар Александр Бульский принимает поздравления со сверхплановой плавкой.



На посту. За пультом управления черновой клети стана-3600 Юрий Пригода.



Герой своего времени. Азовстальский горновой Дмитрий Овчаренко.



Успешен и знаменит. Имя Григория Горбаня гремело по всей стране.



Будущий кавалер. Людвиг Мирошниченко ковал свой характер в цехе.



Продолжаем публикацию воспоминаний и фотографий из личного архива мариупольского фоторепортера и фотохудожника Бориса Дембицкого Творцы стального потока Так когда-то называли металлургов. Эта горячая профессия и ныне считается уважаемой и почетной. Но несколько десятилетий назад имена лучших ее представителей были такими же известными, как имена выдающихся ученых, спортсменов и деятелей культуры. Даешь сверх плана! Александр Бульский – сталевар мартеновского цеха завода имени Ильича. Фото снято в период 1978 – 1982 гг, во время очередной юбилейной или сверхплановой плавки. «К ним обычно готовились заранее, – рассказывает Борис Дембицкий. – Все производство было регламентировано, поэтому для таких акций в цех доставляли необходимое количество сырья и материалов. Для успеха была важна ритмичность поступления топлива в мартеновскую печь, шихты, металлолома, жидкого чугуна. Бульский был одним из знатных ильичевских металлургов, лидером соцсоревнования, и я часто снимал его участие в городских торжествах. На таких протокольных мероприятиях герои- металлурги все улыбались». Встречал с улыбкой За пультом управления черновой клети стана-3600 Герой Соц­труда, азовсталец Юрий Пригода. «Он всегда меня встречал с улыбкой, охотно позировал. А вообще, все эти герои были людьми довольно скромными. К коллегам относились уважительно. И все, как правило, руководили малыми производственнымивЂ‚подразделениями – бригадами, комплексными бригадами, постами управления». «Спасибо за дочку!» Дмитрий Овчаренко – горновойвЂ‚«Азовстали», Герой Социалистического Труда. «Начиная с 1978 года я регулярно приходил на его доменную печь, – комментирует фото Борис Дембицкий. – Однажды, делая репортаж в пионерском лагере «Орленок» и записывая имена своих героев – детей, попавших в объектив, обнаружил, что среди ребят и дочка Овчаренко. А когда в очередной раз пришел снимать его на рабочем месте, Дима отозвался: «Спасибо большое! Моя дочь на страницах городской газеты попала в репортаж о пионерском лете. Это большая честь для нашей семьи». В моих глазах он и другие герои-металлурги были обычными скромными трудягами. Нос кверху не задирали и ко многим вещам относились с юмором. Снимая их для газеты, нам, репортерам, всегда приходилось делать постановочные фото. Чтобы сделать хорошие снимки, я вывел Дмитрия из очень темного литейного двора на один из лестничных переходов домны, где удачно падал свет. Попросил облокотиться, постоять. И вот он получился такой добродушный». Дважды герой Григорий Горбань – сталевар мартеновского цеха «Азовстали». За выдающиеся успехи при выполнениивЂ‚производственных заданий дважды (в 1971- м и 1978-м) был удостоен звания Героя Социалистического Труда. При этом продолжал работать сталеваром, позже был назначен бригадиром. Автор ряда книг: «Беречь металл – хлеб индустрии» (1983), «Впиши трудовую строку» (1982), «Лицом к огню» (1980), «Что сердцу дорого» (1983). Лауреат Государственной премии УССР (1975). Почетный гражданин Мариуполя (30 марта 1982). В честь Григория Горбаня в Левобережном районе города, в сквере возле кинотеатра «Союз» (ныне детский сквер «Веселка»), установлен бюст знатного азовстальца. Борис Дембицкий вспоминает: «Когда я начал работать фотокором, он уже был знаменит. Часто снимал и самого Горбаня, и его ребят подручных. Мужики нормально к нему относились. Григорий Яковлевич был добродушным, уверенным в себе человеком. Ездил на съезды, выступал на городских праздничных мероприятиях. Правда, чувствовалось, что ему подчас неловко было выступать в роли свадебного генерала. Но положение обязывало». Первый депутат Людвиг Мирошниченко – ильичевец. С 1959 года работал подручным резчика металла в ЛПЦ-4500, позже вальцовщиком в ЛПЦ-1700. Затем посвятил себя профсоюзной деятельности, был также заместителем совета арендаторов меткомбината имени Ильича. Известен прежде всего тем, что стал народным депутатом Украины (с 1994 по 1998 год). Людвиг Николаевич – кавалер трех орденов СССР и заслуженный металлург Украины. Капельки пота «А это сталевар Александр Ивков, горновой доменного цеха завода имени Ильича. Его фото я сделал случайно. Шел по какому-то заданию, и мне на глаза попался этот горновой – красивое, мужественное лицо, все в капельках пота. А надо сказать, что у горновых, особенно летом, труд адский, с огромными перегрузками на организм. Да, им, конечно, и за вредность доплачивали, и молоко давали, и первым сатураторы поставили... Но вы только представьте: когда шел выпуск чугуна, температура возле печи достигала 60 и даже 80 градусов! Не знаю, как они это выдерживали. Ведь мне даже на расстоянии 20 метров от ручья раскаленной лавы долго стоять было невозможно. К тому же нагревался фотоаппарат. А они работали, причем годами и десятилетиями!» Запомнился таким Азовстальский горновой. «Это один из молодых ребят, которого я сфотографировал во время профессиональныхвЂ‚соревнований. В то время, да и сейчас, частенько организуют конкурсы на лучшего горнового среди молодежи завода. В этот раз на одной из доменных печей собралось множество команд от разных цехов, которые состязались в умении быстро снять и заменить сгоревшую фурму. И вдруг я увидел интересное лицо – молодой, радостный, улыбчивый парень. Фамилию не помню, в газете и на выставке подпись под снимком была такая: «Молодой горновой “Азовстали”». Фото Бориса Дембицкого. Текст Светланы Кузминской