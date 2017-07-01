Четверг, 13 июля 2017 года, № 70

Обратная связь с Татьяной Собецкой Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Отправляйте SMS на номер 067-172-89-66 или на почту pressa@mtv.pics Шершней лучше не трогать «В этом году неоднократно замечала на улице больших шершней. Опасны ли они и что нужно делать, если эти насекомые поселятся, например, на балконе или дачном участке?» – беспокоится Маргарита Андриевская, пос. Моряков. В пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области рассказали, что гнезда шершней располагаются в основном в старых пнях и дуплах деревьев. В июне этого года поступило два обращения от жителей, которые обнаружили скопления этих насекомых на территории Левобережного Центра соцслужб для молодежи и детского сада. При выявлении гнезд шершней спасатели рекомендуют не пытаться самостоятельно их уничтожить, а вызывать специалистов по телефону «101». В департаменте здравоохранения горсовета предупредили, что яд ос, шмелей, шершней опасен тем, что способен вызвать аллергические реакции. При укусе насекомого необходимо принять обезболивающий и противоаллергический препарат и пить больше жидкости, место укуса смазать дезинфицирующим средством. Опасная остановка «Хочу обратить ваше внимание на остановку маршрутных автобусов при повороте с проспекта Металлургов на проспект Никопольский. Разрушенные бордюры, из которых торчит железная арматура, неоднократно становились причиной падения людей, выходящих из транспорта», – сообщает Сергей, пр. Металлургов. По информации департамента транспорта и связи горсовета, с созданием КП «Мариупольавтодор» ремонт бордюров и устранение дефектов дорожного покрытия является обязанностью этого предприятия. В июне этого года автодорожники уже приступили к полноценной деятельности, ведется активная работа по восстановлению бордюров и остановочных павильонов. Однако в связи с большим объемом работ затруднительно благоустроить все транспортные остановки за короткое время. Постепенно все остановочные павильоны, асфальтовое покрытие и кромки дорог будут приведены в надлежащее состояние. Время водопроводы не лечит «Оказывается, ответственным за все прорывы магистральных водоводов и теплотрасс, за тысячи потерянных безвозвратно кубометров холодной воды и теплоносителя, по мнению городского головы Вадима Бойченко, высказанному на пресс-конференции 29 июня, является время. Получается, никто из бывших, а тем более нынешних руководителей не несет никакой ответственности за то, что не были своевременно заменены или, как минимум, капитально отремонтированы десятки километров проржавевших, прогнивших трубопроводов; за то, что жители Мариуполя падали и травмировались на тротуарах, изуродованных разрытиями; за то, что десятки тысяч членов городской громады сутками оставались без холодного водоснабжения и централизованного отопления! Во всем повинно ВРЕМЯ, которое даже к ответственности нельзя привлечь. А власть имущие просто получали зарплату за служение народу. А мы ведь в Европу рвемся…» – пишет мариуполец Ставр Янаки. Жильцам угрожает аварийное дерево «У второго подъезда дома № 114-а по проспекту Нахимова растет огромный старый тополь. Его ветви могут в любой момент упасть на пешеходную дорожку и травмировать людей. Мы обращались в УК «Приморская», которая обслуживает наш дом, но результата нет. Как быть?» – беспокоится пенсионер Виктор Бондаренко. «С информацией об аварийных деревьях жители могут обращаться в районную администрацию, после чего на место выезжает комиссия в составе сотрудников ЖКХ, райадминистрации и «Зеленстроя», – рассказали в коммунальном предприятии зеленого строительства. – Комиссия составляет акт и принимает решение о спиле дерева, если это необходимо». Что же касается старого тополя на проспекте Нахимова, в «Зеленстрое» пообещали разобраться в ситуации, оценить состояние дерева и решить, представляет ли оно угрозу.