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Четверг, 13 июля 2017 года, № 70


В Мариуполе скоро озвучат новые тарифы

В минувший вторник состоялось заседание городской комиссии, где были вскрыты конверты с предложениями 11 конкурсантов по тарифам на обслуживание 1705 жилых домов коммунальной формы собственности, включая 16 общежитий, не создавших ОСМД. После детального изучения предложений в течение десяти дней будут определены победители. Решение конкурсной комиссии рассмотрят на заседании исполкома Мариупольского горсовета в течение пяти дней после его принятия. В случае положительного решения с победителями будут заключены договоры сроком на один год.

Семь коммунальных и четыре частных предприятия участвуют в конкурсе из семи лотов.

По словам члена комиссии Валерия Крупени, одни из наиболее низких тарифов предложило частное предприятие ООО «Жилье-Плюс»: (1,49 грн за 1 кв. м за обслуживание первого типа жилого дома, 2,49 грн и 3,19 грн соответственно за обслуживание второго и третьего типов).

УК «Западная» предложила обслуживать дома второго и третьего типов за 4,5 грн и 5 грн соответственно, это выше ныне действующих тарифов на 1,5-1,7 грн. 

Из четырех частных компаний, участвующих в конкурсе, две никогда не работали в Мариуполе. Это «Голметресурс» из Днепра и созданная в июне этого года компания «Город для людей Мариуполь». Последняя входит в международную группу компаний, которые работают в Прибалтике, Беларуси и Украине (Киев, Запорожье, Кременчуг), учредителями являются граждане Литвы. Узнав о проведении конкурса в Мариуполе, представители иностранного бизнеса решили зарегистрировать свою компанию в нашем городе.

Обращаясь к участникам конкурса, председатель комиссии – заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут подчеркнул: «Я надеюсь, что очереди ввЂ‚департамент РЖКИ уменьшатся, вы начнете общаться с людьми. Вы должны каждый месяц отчитываться перед жителями и сообщать им о выполненных работах».

Право на обслуживание домов, входящих в тот или иной лот, получит компания, набравшая наибольшее количество баллов. Шансы победить выше у тех, кто предложит наиболее низкий тариф, при этом имеет опыт работы на рынке жилищно-коммунальных услуг, хорошую материально-техническую базу и квалифицированный персонал. Уставной фонд предприятия должен составлять не менее 500 тыс. грн.

Юлия Франжева  


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