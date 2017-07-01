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Четверг, 13 июля 2017 года, № 70

Блог Николая Пожогина

Под стаккато колес

С путешествиями по железной дороге я связан всю жизнь. В юности довелось проехать европейскую часть некогда огромной страны. И это было обычным делом, даже в студенческие годы. Впечатлений было много, но я не помню такого ужасного состояния, как сейчас поезда Мариуполь – Львов. То ли это воспоминания молодости, то ли вагоны тоже были моложе… Впрочем, тогда вид транспорта выбирался не по стоимости, а в соответствии с целью путешествия. На черноморские курорты и обратно во время летних каникул мы с классом плавали на теплоходах. На верхней палубе, в спальниках. Кстати, разница стоимости дороги домой из Киева на поезде и в самолете была почти стопроцентной. Сегодня, к сожалению, за 350 гривен (двойная стоимость плацкарты) из столицы не прилетишь. Максимальное расстояние, которое я преодолел с помощью «Аэрофлота», – почти 5000 км до Иркутска, куда попал по распределению после института. 150 рублей за билет мне возместило государство.

Вспоминаю об этом не ради ностальгических ноток, а просто потому, что в нынешних условиях для большинства детей путешествие на поезде на дальние расстояния воспринимается как нечто выходящее за рамки обыденного. А возобновление поезда Мариуполь – Харьков как победа. На самом деле это горе, когда жители полумиллионного города лишены возможности выбирать средство передвижения для поездок.

Тем более когда видишь отправляющийся практически пустой «Интерсити» из Днепра в столицу, а сам сидишь и ждешь продолжения поездки в Харьков на перекладных. И ярко светящиеся окна не вызывают гордости за технический прогресс, а только сожаление, что мариупольцы лишены этого блага цивилизации.

Печально и то, что молодежь Мариуполя относится к отсутствию кондиционеров в поезде Мариуполь – Одесса как к обычному недоразумению. «Окна открыты – и хорошо, это ж наш плацкарт», – уверяла меня Елена Давыдкова, дочь моих одноклассников, пассажирка первого состава в Южную Пальмиру 1 июня. Это притом что девушка ездила из Франции в Монте-Карло и по Италии. Может, именно наша снисходительность и привела к возможности транспортного коллапса в столице Приазовья?

  


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