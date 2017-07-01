Четверг, 13 июля 2017 года, № 70





Мариуполь тоже основали переселенцы

У нашего города большой опыт работы с временно перемещенными лицами, на днях Степан Махсма делился наработками в Киеве

В столице состоялось очередное заседание круглого стола «Города солидарности», в котором приняли участие представители иностранных посольств, стран ЕС, делегаты множества украинских городов.

ИнициаторамивЂ‚мероприятия, в рамках которого участники обмениваются опытом в части интеграции переселенцев в общество, выступили Агентство ООН по делам беженцев в Украине и мариупольскаявЂ‚городскаявЂ‚власть. К слову, впервые подобное мероприятие проводилось в 2016 году в Мариуполе – городе, принявшем наибольшее число переселенцев.

«Мы делились с представителями других городов, международными организациями и донорами опытом работы с внутренне перемещенными лицами. Мариуполь принял порядка 100 тысяч переселенцев. В этой связи усилилась нагрузка на сферы здравоохранения, образования, транспорта. Мы делились опытом, как можно в экстремальных условиях выстраивать стратегию развития города», – рассказывает секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма.

На этапе начала военных действий и массового переезда переселенцев в Мариуполь помощь оказывали все – металлурги, волонтеры, благотворительные организации везли продукты питания и решали вопросы размещения людей в гостиницах и пансионатах. Сегодня у местной власти есть четкий план интеграции переселенцев: в городе реализованы и работают множество проектов, включая строительство социального жилья.

КвЂ‚внутренневЂ‚перемещенным лицам в Украине многие относятся настороженно, и эти стереотипы необходимо ломать, считают в Мариуполе. Переселенцы – это не балласт, среди них много интересных, талантливых, перспективных людей. В частности, с временно неподконтрольных территорий в Мариуполь переехали профессионалы в сфере науки, образования и медицины. Интеграция этих людей в общество – залог успешного развития как каждого отдельно взятого города, так и Украины в целом.

«В Мариуполе не делят людей на своих и чужих. К слову, наш город также основан переселенцами. Мы стараемся, чтобы коренные жители Мариуполя и вновь прибывшие чувствовали себя одинаково комфорт­но», – подчеркнул Степан Махсма.

Кроме того, представители Мариуполя озвучили ряд проблем, основная из которых – отсутствие у города ресурсов для обеспечения людей доступным жильем. В этом вопросе не обойтись без помощи извне, речь, в частности, идет о необходимости привлечения иностранных инвестиций.

Кроме того, секретарь Мари­упольского горсовета принял участие в конгрессе местных и регио­нальных властей Совета Европы, в рамках которого происходил обмен опытом в части реформы децентрализации и административно-территориальной реформы.

«Мы не можем взять на во­оружение чей-то опыт и целиком применить в нашем городе. Нужно использовать наработки различных городов и создать свою модель управления – наиболее оптимальную для Мариуполя», – подчеркнул Степан Махсма.

Касаясь темы создания Мари­упольской ОТГ, Степан Махсма отметил, что местные власти направили громадам сел Бердянское и Покровское Мангушского района предложения об объединении с Мариупольским горсоветом, а те в свою очередь будут принимать окончательное решение по этому вопросу.

По мнению мариупольских чиновников, объединение в Мари­упольскую ОТГ для селян имеет ряд преимуществ: это решение проблемных вопросов по ремонту дорог, освещению улиц, водоснабжению, организации транспортного сообщения, а также возможность использования городской инфраструктуры в части получения образовательных, медицинских и социальных услуг.

Юлия Франжева