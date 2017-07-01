Четверг, 13 июля 2017 года, № 70





В горсовете кадровые перестановки

Замов у мэра стало больше, управление образования возглавила Татьяна Братчикова

В департаменте образования – новый руководитель. Распоряжением городского головы Мариуполя с 7 июля 2017 года директором назначена Татьяна Братчикова.

Она родилась 3 августа 1970 года в Мариуполе, имеет украинское гражданство, замужем. У нее два высших образования, окончила Бердянский государственный педагогический институт имени Осипенко и Донецкий государственный университет по специальности «Экономика предприятия».

Работала учителем в ОШ №57, начальником отдела учета сводной финансовой отчетности на меткомбинате «Азовсталь», заместителем главного бухгалтера главной бухгалтерии меткомбината имени Ильича, а в последнее время была заместителем директора департамента финансов Мариупольского горсовета.

Напомним, вопрос о смене руководителя городской сферы образования встал в мае нынешнего года, когда Светлана Добровольская, на тот момент являвшаяся директором профильного департамента, ушла в отпуск в разгар конфликтной ситуации, возникшей вокруг реорганизации мариупольских школ. Уже тогда мэр Мариуполя Вадим Бойченко дал понять, что городское образование возглавит новый человек.

Также в муниципалитете произошла кадровая рокировка. Так, по решению Мариупольского горсовета Александр Кочурин, ранее занимавший должность управляющего делами исполкома, назначен заместителем городского головы Мариуполя. Ярослав Хотнянский отныне является заместителем городского головы – управляющим делами исполкома.

Соб. инф.