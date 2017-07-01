Четверг, 13 июля 2017 года, № 70





Метрика экономии

Мариуполь подписал меморандум с немецкими компаниями

В минувший вторник представители ведущих иностранных компаний – «Рехау», «Хенкель» и «Данфосс» – подписали с мариупольской городской властью меморандум, в соответствии с которым бизнес окажет консультационную помощь в вопросах термомодернизации местных зданий на безоплатной основе.

Мариуполь намерен реализовать проект комплексной модернизации жилищного фонда, и в этом вопросе важны советы экспертов. Немецким специалистам показали около двух десятков домов как ОСМД, так и коммунальной формы собственности, где планируют или уже начали реализовывать мероприятия по термомодернизации.

В минувший вторник во время встречи с представителями иностранных фирм заместитель городского головы Михаил Когут подчеркнул, что в этом году запланировано утепление порядка 10 жилых домов за счет совместного финансирования областного и городского бюджетов: «Задачи у нас большие, а цели – амбициозные. Нам нужны ваши рекомендации по термомодернизации домов, которые станут своего рода метрикой. Надеемся, что наша совместная работа позволит проводить термомодернизацию зданий более эффективно и с меньшими затратами, что в конечном итоге должно привести к уменьшению сумм в платежках наших жителей».

Директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян выразил надежду, что при содействии экспертов удастся подобрать наиболее оптимальные решения, позволяющие снизить энергозатраты: «Мы заинтересованы в том, чтобы у нас появились демонстрационные проекты, на примере которых можно показать экономический и энергетический эффект от применения современных энерго­сберегающих технологий. Согласно выводам специалистов, в Украине можно сократить потребление энергоресурсов до 50% при сохранении комфортных условий для жителей».

Рады перспективе сотрудничества с Мариуполем и представители частного бизнеса.

Заместитель директора компании «Рехау» в Украине Алексей Биленко подчеркнул, что, «как показывает практика, каких бы хороших результатов мы ни достигли в рамках термомодернизации, все равно необходим постоянный мониторинг и регламентные работы, а также технические ремонты, иначе уровень потребления все равно будет увеличиваться».

«Мы переносим сюда опыт Чехии, Словакии и Польши в части термомодернизации. Готовы поделиться знаниями в этой области, чтобы заполнить существующий информационный вакуум, и денег за это не просим. Для нас главное, чтобы существующие стандарты энергоэффективности прижились у нас в Украине», – подчеркнул генеральный директор компании «Данфосс» в Украине Андрей Берестян.

Юлия Франжева