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Четверг, 13 июля 2017 года, № 70


Медийная Винница в восторге

Гостеприимная VEZHA. Зал старинной башни располагал к непринужденной беседе.

В рамках пресс-тура состоялось неформальное общение мариупольских и винницких журналистов

Неформальная обстановка, царившая 10 июля в свободном пространстве VEZHA, позволила репортерам погрузиться в атмосферу старинного Мариуполя.

Винницким коллегам повезло – их город был в числе первых в модернизации управленческих подходов при мэре Владимире Гройсмане, ныне премьер-министре Украины. Он начал с внедрения современного IT-­управления городом и решения транспортной проблемы. На улицы вышел коммунальный транспорт – с комфортным современным салоном, с WI-FI, в итоге винничане с удовольствием пересели в новенькие трамваи, троллейбусы и автобусы, а частникам пришлось в условиях такой жесткой конкуренции пересмотреть и сервис, и цены. Таким же путем идет сегодня и мэр Мариуполя Вадим Бойченко, но, несмотря на обновление, местный коммунальный парк все еще не способен покрыть потребность города в пассажирских перевозках, отмечали журналисты в ходе дискуссии.

В Виннице значительную помощь ТТУ оказала Швейцария – в реконструкции трамвайного полотна,  ремонте и замене трамваев и даже обучении обслуживающего персонала. Мариуполь также сотрудничает с международными инвесторами и при их поддержке ведет обновление подвижного состава коммунального транспорта. Ирина Кузнецова, журналист радио «ВИНТЕРА», отметила чистоту и порядок в Мариуполе, приветливость и отзывчивость горожан, которые непринужденно говорят на двух языках – русском и украинском.

Алиса Мысловская, директор департамента по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, подчеркнула, что в Мариуполе чувствуется высокий уровень надежности и безопасности, несмотря на близость к месту военного конфликта.

Парки и скверы, проспекты и улицы удивили винницких журналистов своей пышной зеленью – в очередной раз мариупольцам удалось сломать устаревший стереотип о нашем городе как пыльном, промышленном и мало чем примечательном. Близость моря, чистые пляжи и разнообразие достопримечательностей и мест для отдыха работает на имидж крупного курортного города, отметили представители винницких СМИ, познакомившись с Мариуполем поближе.

Лучше один раз увидеть

Мариуполь радушно принимал у себя винницких журналистов. Домой они везут самый главный багаж – позитивные впечатления о нашем городе.

 

 

 

Катерина Бережная  


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