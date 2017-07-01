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Четверг, 13 июля 2017 года, № 70


Все включены

Хочу учиться со всеми! Начитанный и пишущий стихи Влад Цимбал очень нуждается в общении со сверстниками.

Готов ли Мариуполь обеспечить детям с инвалидностью условия для обучения в обычных школах?

Президент подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам». Поддержка инклюзивного обучения на законодательном уровне в Украине – это один из тех шагов, которые свидетельствуют о введении европейских подходов в развитии образования. Готовы ли школы к европейской образовательной практике – выяснял «Ильичевец. Город».

50 инклюзивных классов

В департаменте образования горсовета отмечают, что закон расставил все точки над «i» в вопросах инклюзивного образования, с этим направлением в нашем городе работают еще с 2011 года, когда вышло постановление правительства об утверждении порядка организации инклюзивного обучения. «В прошлом учебном году у нас обучался 571 ребенок с инвалидностью, из них 228 на дому», – рассказала заместитель директора департамента – начальник отдела дошкольного, общего среднего образования департамента образования Инна Дарменко. «То есть остальные дети уже находятся в социуме и имеют возможность обучаться в школах», – делает вывод чиновник.

Следующий этап в создании равных условий для обучения детей с инвалидностью – организация инклюзивных классов в  обычных общеобразовательных школах. По словам Инны Дарменко, департамент провел большую работу, чтобы определить потребности в таких классах. Их наполнение возможно, если в заключении психолого-­медико-педагогическойвЂ‚комиссии (ПМПК), которое выдается ребенку, указывается, что ему требуются коррекционно-развивающие занятия с психологом, дефектологом и другими специалистами при условии инклюзивного ­обучения.

«Мы планируем открыть 50 таких классов в 14 школах, 127 детей имеют именно такие заключения ПМПК», – отметила Инна Дарменко. Однако комиссия будет работать до 25 августа, и количество таких детей еще вырастет.

На каждый инклюзивный класс выделено полставки ассистента педагога, подчеркнули в департаменте образования. А вот о тьюторах, персональных помощниках детей с инвалидностью, речь пока вообще не идет: такой официально введенной штатной единицы нет ни в одной мариупольской школе.

В 34 школах города есть безбарьерный доступ для детей с инвалидностью, в 20 – элементы доступности.

Социализация важна

ОбщественныевЂ‚организации, которые занимаются проблемами детей с инвалидностью, отмечают важность подписанного закона, подчеркивая, что инклюзия – это включение людей с инвалидностью во все сферы жизнедеятельности. «Для детей с функциональными ограничениями эти вопросы легче решить: обеспечить архитектурную доступность школ и наличие помощника учителя. А вот для детей с интеллектуальными проблемами все намного сложнее. Мы понимаем: на сегодняшний день это сделать в полном объеме практически невозможно», – говорит Елена Кравченко, глава центра «Поверь в себя».

Елена изучала методику вовлечения в социум детей с инвалидностью в США, Польше и других странах. В Украине пошли примерно по такому же пути: «Как правило, за рубежом в обычных школах созданы специальные классы. Дети свЂ‚инвалидностью общаются со сверстниками на переменах, в столовых, на общешкольных мероприятиях, уроках физкультуры».

Вплотную занимается вопросами инклюзивного образования общественная организация «Особенный ребенок с будущим». Одна из ее активисток, Наталья Антонюк, рассказала, что в прошлом году они подготовили проект, посвященный инклюзивному обучению детей. По словам Натальи, до нынешнего года организацией инклюзивного образования в Мариуполе практически не занимались, несмотря на уверения департамента образования в обратном. «Там видят картину достаточно радужно», – считает Наталья Антонюк. Так, например, ОШ №52, где учатся дети с инвалидностью, не может считаться инклюзивной, поскольку является специализированной.

Мама особенного ребенка, Наталья не понаслышке знает, насколько ему важно быть в коллективе: «У меня ребенок находится в обычной группе садика. И когда я его привела на ПМПК, на фоне остальных детей с аутизмом он явно был лучше в коммуникативном плане. Он видел обычных детей и копировал их. Благодаря заведующей и воспитателям результат налицо: ребенок осоциален, не как другие аутисты, может ответить на вопросы, не боится, пытается копировать, подстроиться под ситуацию, что не свойственно таким детям».

Только программа инклюзивного образования поможет адаптироваться им в обществе, уверена Наталья. Это необходимость не только для особенных детей, но и для обычных: они учатся общаться друг с другом, так воспитываются доброта, отзывчивость.

Чтобы как все

В Мариуполе немало примеров, когда родители, не дожидаясь принятия законов об инклюзивном образовании, решают, что их особенный ребенок будет учиться в обычном классе.

Подопечная организации «С нами добрые сердца» Надя Алеулина, страдающая ДЦП, перешла в восьмой класс школы-лицея №9, девочка учится здесь с первого класса. Ее мама Елена рассказывает, что в школе к Наде относятся с пониманием и уважением, и видит в этом заслугу педагогов. «Обучение в обычной школе с обычными детьми – это большой толчок для развития дочки», – говорит Елена.

А вот другому подопечному «Добрых сердец», 15-летнему Владу Цимбалу, в школу не выбраться. Парень в инвалидной коляске, и спуститься с четвертого этажа на улицу для них с бабушкой Надеждой Петровной целая проблема – в доме даже нет пандуса. Это к вопросу о доступности. «Владику очень не хватает общения, – говорит бабушка. – К нам домой приходят десять учителей – вот и все. Ребенок изолирован от сверстников, и это сказывается!»

В цивилизованных странах вопросы доступности, социализации людей с инвалидностью не стоят так остро. Надеемся, рано или поздно Украина тоже сможет этого достичь. И инклюзивное образование – это небольшой шаг к цели.

Буква закона

Дети с особыми образовательными потребностями могут обучаться в общеобразовательных учебных заведениях, которые наиболее удобны для них и близко расположены к месту проживания. Их обучение будет финансироваться за счет средств субвенции из госбюджета местным.

 

Анастасия Дмитракова  


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