Четверг, 13 июля 2017 года, № 70

Советы косметолога



Красота на кончике иглы

Все хотят быть красивыми, и одним из современных способов оздоровления и поддержания хорошего вида кожи является мезотерапия. Это процедура введения лекарственного коктейля в проблемную кожу с помощью микроинъекций.

Не только лицо

Лечебными коктейлями можно обкалывать любую часть тела, при этом для каждой проблемы существует свой препарат. Механизм процедуры прост: лекарство попадает в кожу и активизируется внутри. Результатом этого становится усиление кровообращения и процессов регенерации клеток кожи.

Среди преимуществ мезотерапии можно отметить продолжительность сохранения достигнутых результатов, полное отсутствие возрастных ограничений. Также процедура не требует восстановительного периода, а сами инъекции практически безболезненны и не оставляют следов. Коктейли для мезотерапии не токсичны, что способствует очищению организма и улучшению общего самочувствия.

Крем так не сможет

Курс мезотерапии помогает решить не только косметические проблемы, но и нормализовать сон и повысить настроение. Все вводимые препараты хорошо принимаются клетками кожи, поскольку уколы делаются непосредственно в дерму, куда никогда не дойдет обычный крем.

Активный препарат вводится в проблемную зону крохотными дозами, что снижает нагрузку на организм. Поскольку противопоказаний у этой процедуры очень немного, то к ней могут прибегнуть даже люди, страдающие гастритом и диабетом. Мезотерапия превосходно сочетается с иными процедурами по уходу за кожей, например с пилингом.