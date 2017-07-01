Вторник, 11 июля 2017 года, № 69

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ Море, драйв, Мариуполь: украинские артисты в восторге от MRPL Fest Все будет регги! Мирослав Кувалдин, «The ВЙО»: – Столько эмоций, просто всплеск! Мы делимся позитивом, отдаем и получаем его обратно… Здесь не только Азовское море, здесь море драйва, танцев и отличной музыки! Я даже не ожидал, что организаторы фестиваля Mariupol City настолько подняли планку. Все на высоте: и организация, и безопасность, и проведение, и лучшие украинские исполнители, и энергичные зрители – все-все-все мегакруто! При подготовке следующего фестиваля организаторам, наверное, придется приглашать не только наших, но и зарубежных исполнителей. Единственное, по-моему, неудобство – это расположение в непосредственной близости от домов жителей Песчанки. Привыкнешь так к песням моря, чаек и тишины – и вдруг такой фестиваль! Уверен, в будущем организаторы учтут и этот момент. Хотя, как мне кажется, мариупольцы, наоборот, рады такому грандиозному событию, как Mariupol City Fest. Как я заметил, в Мариуполе преимущественно очень спокойные и дружелюбные жители. Мне по душе этот многонаселенный город с прекрасным морем. Мои родные Кобеляки гораздо меньше, да и морских просторов нет, лишь небольшая речка. Там люди говорят по-украински, здесь чаще по-русски. Но это все нормально, это тоже Украина, и прекрасно, что наша страна единая и такая яркая в своем разнообразии. Все будет здорово! Все будет регги! Мариуполь предстал в других красках Олег Собчук, «СКАЙ»: – Между прошлым концертом группы «Скай» во Дворце металлургов и этим фестивалем можно провести одну четкую линию – это подлинность, душевность и позитив. Здесь очень классная энергетика, плюс это open air, мы видим полную луну, погода отличная, нет ветра, солнце, лето, пляж. Мариуполь предстал совершенно в других красках. Абсолютно. Даже неожиданно для нас. Я вижу глаза людей, насколько им это понравилось, это было супер, классное, эмоциональное, позитивное стерео, и именно это аргумент для того, чтобы приехать сюда снова. Мы благодарим всех, что сделали такой фестиваль, хотелось бы, чтобы такие вещи в Мариуполе и в других городах были как можно чаще, чтобы мы собирались вместе. Пока мы вместе, нас никто не победит. Наше творчество особых трансформаций не претерпело. Все, в принципе, так же, мы играем рок, играем ту музыку, которую любим, которую пишем, и с удовольствием делаем концерты и встречаем людей на них. Сейчас приступили к написанию нового альбома, и скоро будет новый тур. Мы приедем в Мариуполь и снова встретимся. Жизнь продолжается, главное, чтобы был мир и хорошее настроение. Надо просто быть собой, делать то, что тебе нравится. Мариупольцам желаю веры в себя, в свою страну, не забывать, кто вы, откуда, уважать, любить друг друга, потому что в единстве наша сила. Пусть будет мир. Признаюсь в любви к мариупольской публике Сашко Положинский, «ТАРТАК»: – Люблю выступать в Мариуполе! И остальным украинским исполнителям советую! На мой взгляд, публика хорошо восприняла Mariupol City Fest, хотя я не ожидал такого ажиотажа перед сценой с поп-музыкой. Все-таки обидно за рок, его создавать сложнее. Хотелось бы еще, чтобы сцены были на большем расстоянии друг от друга, чтобы избежать небольшого смешивания звука. Мне очень понравилось то, с каким горячим восторгом публика встречала всех исполнителей фестиваля. Я всегда говорил, что люблю своих мариупольских фанов, так приятно, что они подпевают с жаром и драйвовым настроением. У меня здесь, в Мариуполе, много друзей, знакомых, среди них даже мэр вашего города. Видел его сегодня, он просто отдыхал, слушал музыку, общался… Считаю, это верный признак простоты, надежности и доверия, а что еще может быть так ценно в наше время? С удовольствием переехал бы в Мариуполь, но мои родители живут в Луцке, и из-за напряженного графика работы я и так с ними вижусь реже, чем хочу. От Мариуполя до Луцка очень далеко… Что ж, не расстраивайтесь, я часто приезжаю и буду приезжать к вам, в город у моря! Желаю добра, победы над всеми неприятностями и несчастьями, и главное – Мира! Огромная благодарность всем нашим защитникам, благодаря которым мы с вами сейчас в безопасности. Надо верить в свой город, Украину и прекрасное будущее ONUKA: – Я впервые в жизни в Мариуполе, вообще за всю свою физическую и артистическую жизнь. Мы были только на саундчеке, поэтому видели лишь море, которое просто прекрасно. Я очень скучаю по морю, мне его не хватает, и когда его вижу, то остальное просто отходит на задний план. Очень понравилась публика, даже во время саундчека люди подходили и интересовались. Самого города, к сожалению, мы не видели, но думаю, что о нем можно судить по публике, по тому, как воспринимают артиста. Сегодня такое грандиозное событие, фестиваль с таким замечательным лайн-апом, что, надеюсь, у всех будут только положительные эмоции. Меня поразил долгий переезд в город. Говорили, что Мариуполя трудно достичь, но я не думала, что так долго надо ехать, что последние километров 200 настолько плохая дорога. Если честно, я уже отвыкла от таких переездов автобусом, но думаю, что это того стоит. Приеду сюда снова с удовольствием. Мариупольцам желаю веры в свой город, веры в Украину и прекрасное будущее, которое точно скоро нас всех настигнет. Хочется писать новую музыку для вас MamaRika: – Как MamaRika я в Мариуполе в первый раз. У меня началась новая жизнь, новая музыка, и это очень символично, что я первый раз со своим новым репертуаром выступаю на MRPL Fest, который проходит впервые. Все срослось, и мне кажется, этот симбиоз сегодня просто порвал всех. Ваши люди – это все. Берегите их. Они такие крутые, они живые, публика горит, она хочет слышать, она слушает внимательно каждую песню, каждое слово. Я влюблена навеки, и мы вернемся однозначно еще не раз. Сегодня были небольшие курьезы со звуком, но это заколдованная история, я так понимаю, что они у каждого по чуть-чуть были, может, энергетика такая, у всех настолько все на подъеме. Это нормально, это опыт, главное, что артист чувствует поддержку, поэтому ничто не было помехой сегодня, просто знайте: все было очень круто. Это такое счастье, что хочется жить, хочется писать новую музыку для вас. Желаю вам оставаться такими открытыми, такими честными, любите себя и помните: мы вас тоже очень сильно любим. Тысячи людей сливаются с тобой Alyosha: – Я впервые участвую в таком грандиозном фестивале, как Mariupol City Fest. Огромное количество позитива, незабываемых эмоций и впечатлений! Самое главное – у всех прекрасное настроение, все поют и танцуют, это очень сближает. Самое лучшее, что может быть для исполнителя, когда ощущаешь, как тысячи людей сливаются с тобой в одно энергетическое целое! Я очень благодарна фестивалю за такую чудесную возможность приехать сюда и стать частью единого пульсирующего сердца драйва, музыки и танца. В Мариуполе я не первый раз, и мне все так же нравится и город, и море, и жители. Я желаю всем одного – мира! Верю, что сила нашей любви, нашего единства сможет пробить cтены неправды и лицемерия. Мы – единый народ, в этом наша сила, и я уверена, что именно она принесет такой долгожданный мир и счастье, которое мы, украинцы, давно уже заслужили. Вы крутые, держитесь! Олег (Фагот) Михайлюта, ТНМК: – Дорога в Мариуполь была ужасной. Если едешь из Киева, то чувствуешь, что ее здесь вообще нет. Я понимаю, что, если какие-то местные пацанчики, которые живут нормально и имеют деньги, скинутся и сделают трассу, то, может, оно и случится. Что касается безопасности, несколько месяцев назад я был в Широкино, вроде все нормально, ребята держат границу. Все будет зашибись, и я уверен в этом. Мариуполь, вы крутые, держитесь! Слава Украине!