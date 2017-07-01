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Вторник, 11 июля 2017 года, № 69


Столько плюсов, что минусы меркнут

Гости фестиваля поделились своими эмоциями

Данил Патриот:

– Яркие впечатления. Хорошая музыка. Певцы выкладывались перед зрителями. Из организационных мероприятий отмечу ­безопасность – она была на высшем уровне. Из недостатков хочется сказать о качестве браслетов: ходить с ними нужно три дня, а они уже после первого вечера в плохом состоянии. Нельзя приносить с собой воду и продукты питания. Кроме того, на фест крайне неудобно добираться, долго пришлось идти пешком. Автобусы, которые подвозили гостей, с каждым днем сокращали расстояние маршрута.

Александра Олейникова:

– Это крупнейшее событие не только для Мариуполя, но и для всей восточной Украины! Все очень круто, очень нравится, побольше бы таких масштабных фестивалей в городе. Приехало много исполнителей, которых мы любим и хотим видеть чаще. Приятно, что они выступали с огромной самоотдачей, некоторые даже спускались со сцены к фанатам. Ведущие дарили футболки с автографами. Все хорошо устроено, очень красиво. Настроение супер, организация – на высшем уровне.

Евгений Ломакин:

– Очень понравился фестиваль, особенно выступление NOIZE MC. Ради него и покупал билет. Пришли большой компанией культурно отдохнуть. На входе сотрудники работали оперативно, пропускали быстро. Немного расстроило, что ведущие раздавали подарки лишь в фан-зоне и пропускные браслеты быстро портились. В vip-зоне отсутствовала кухня, а депозит в 1500 грн включал только алкоголь. Надеемся, что подобное мероприятие будет проходить регулярно. Очень хочу в следующий раз принять участие в спортивных соревнованиях.

Даниил Чуфаров:

– Было очень интересно, организация фестиваля неплохая. Чистота на пляже, много охраны. Из недостатков могу отметить несоблюдение графика выступления артистов, периодические проблемы со звуком, в vip-зоне не хватало кухни. Впечатлило выступление группы ТНМК, они «зажгли» вечер. Также понравились MOZGI. Хочется, чтобы в нашем городе больше было подобных фестивалей, массовых мероприятий для семейного отдыха. Приятно, что здесь проводились и спортивные соревнования.

Игорь Ara:

– Больше понравился первый день, он был самым ярким, выступали все те артисты, которых я хотел увидеть. На второй день – только O.Torvald. Есть минусы в организации: запрет на вход со своей водой, на повторный вход, также стоимость vip-билетов себя совершенно не оправдала. В vip-зоне, кроме алкоголя, ничего нельзя было приобрести. Правила поменялись в процессе фестиваля – обладателям таких билетов достались только навес и балкончик, а цена в три раза выше.

 

 

  


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