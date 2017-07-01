Вторник, 11 июля 2017 года, № 69

Не без «изюминки» Как ни организуй мероприятие, курьезы случаются всегда. Мы подобрали несколько таких фактов NOIZE MC (Иван Алексеев) решил подбодрить публику перед началом концертной программы, несмотря на то что выступать он должен был лишь после 22:00. Во время «разогрева аппаратуры» Иван с группой исполнили для небольшого количества зрителей песню «Иордан». «А остальное вечером», – пообещал он. Иван Дорн весной уже объяснялся перед общественностью; видеозапись называется «11.04.17». Артист назвал агрессию России против Украины «ссорой», а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. В нашем городе артист выдал еще одно стихотворение-оправдание – 4-минутный фристайл о Мариуполе: «…Как бы все те патриоты лукавые, кто нарекают меня здесь предателем, ни угрожали мне громкой расправою с помощью пьяных за деньги орателей, мы не уйдем, ведь они ошибаются, явно считают, что мы с вами глупые, кто-то решит, что у них получается, но я свободно стою в Мариуполе…» Рубашка Сергея Жадана во время выступления не выдержала. В ней поэт отыграл сотни концертов, в ней он не раз выходил на сцену. Сергей сначала оторвал один рукав и бросил его в толпу зрителей, а после финальной песни сорвал с себя рубаху и отправил ее вслед за рукавом, к фанатам. Макс Барских не решился прыгать после концерта в толпу фанатов. «Не поймаете», – засомневался он – расстояние от сцены до ограждения было приличное. Накануне такой прыжок совершил NOIZE MC, зрители вместо того, чтобы подхватить его, разошлись. Артист пошутил: «Хорошо, что фестиваль на песке, а не на асфальте».