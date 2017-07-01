Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 10 июля 2017 года, Понедельник
Будни мариупольского почтальона
О бедной науке замолвите слово
С первой важной победой!
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Не без «изюминки»

Вторник, 11 июля 2017 года, № 69


Не без «изюминки»

Как ни организуй мероприятие, курьезы случаются всегда. Мы подобрали несколько таких фактов

NOIZE MC (Иван Алексеев) решил подбодрить публику перед началом концертной программы, несмотря на то что выступать он должен был лишь после 22:00. Во время «разогрева аппаратуры» Иван с группой исполнили для небольшого количества зрителей песню «Иордан». «А остальное вечером», – пообещал он.

 

Иван Дорн весной уже объяснялся перед общественностью; видеозапись называется «11.04.17». Артист назвал агрессию России против Украины «ссорой», а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. В нашем городе артист выдал еще одно стихотворение-оправдание – 4-минутный фристайл о Мариуполе:  «…Как бы все те патриоты лукавые, кто нарекают меня здесь предателем, ни угрожали мне громкой расправою с помощью пьяных за деньги орателей, мы не уйдем, ведь они ошибаются, явно считают, что мы с вами глупые, кто-то решит, что у них получается, но я свободно стою в Мариуполе…»

 

Рубашка Сергея Жадана во время выступления не выдержала. В ней поэт отыграл сотни концертов, в ней он не раз выходил на сцену. Сергей сначала оторвал один рукав и бросил его в толпу зрителей, а после финальной песни сорвал с себя рубаху и отправил ее вслед за рукавом, к фанатам.

 

Макс Барских не решился прыгать после концерта в толпу фанатов. «Не поймаете», – засомневался он – расстояние от сцены до ограждения было приличное. Накануне такой прыжок совершил NOIZE MC, зрители вместо того, чтобы подхватить его, разошлись. Артист пошутил: «Хорошо, что фестиваль на песке, а не на асфальте».

  


Другие новости выпуска № 69 от 11 июля 2017 года
  • MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну /
  • Как отдыхали на фесте /
  • Генеральная уборка /
  • Не без «изюминки» /
  • Столько плюсов, что минусы меркнут /
  • ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ /

     

    		•

    Архив выпусков
    Июль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
    год:   месяц:


    Топ новости


    MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну
    В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд Подробнее...


    В Мариуполе стартовал грандиозный музыкальный фест
    MRPL Сity 2017 собрал тысячи зрителей, и дождь не стал помехой Подробнее...


    Будни мариупольского почтальона
    Тяжелые сумки, десятки километров пешком и бродячие собаки – это все есть, а вот «покращень», анонсируемых «Укрпочтой», мы не заметили Подробнее...


    В Мариуполе появилась смарт-остановка
    Первый в Донецкой области умный пункт ожидания дополнил современную комплексную систему безопасности в нашем городе Подробнее...


    В новом транспорте по ровной дороге
    Безопасность и комфорт при передвижении по городу, качество дорожной инфраструктуры и чтоб не хуже, чем в Европе, – возможно ли такое в Мариуполе? Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования