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Вторник, 11 июля 2017 года, № 69


Генеральная уборка

Коммунальщики навели порядок на Песчанке за одну ночь, а за три дня вывезли 13,5 тонны мусора

В Мариуполе коммунальные службы завершили уборку территории пляжа в поселке Песчаный после самого крупного опен-эйра восточного побережья Украины MRPL City 2017. Работниками КП «Коммунальник» за три фестивальных дня было вывезено 13,5 тонны мусора.

Об этом MRPL.CITY сообщила заместитель директора по эксплуатации КП «Коммунальник» Наталья Баркалова.

По ее словам, для уборки и поддержания порядка во время фестиваля были задействованы одна ассенизационная бочка объемом 9 куб. м, две новые мусороуборочные машины ISUZU, мойщики туалетов и грузчики. Помимо наведения порядка на пляже, коммунальщики убирали прилегающую территорию – обочину пешеходной зоны от ТФД.

«По состоянию на 10:00 понедельника с Песчанки было вывезено 3,5 тонны мусора, общий объем отходов за три дня составил 13,5 тонны. Рано утром были выполнены работы по уборке биотуалетов, мы уже вывезли их с территории фестиваля», – сообщила Наталья Баркалова.

Напомним, что на пляже для гостей MRPL City были установлены 36 биотуалетов – 30 из них предоставил КП «Коммунальник» и по три единицы – ДК «Молодежный» и «Зеленстрой».

Также Наталья Баркалова уточнила, что оперативно справиться с мусорными завалами помогла современная техника – новые мусороуборочные машины позволяют загрузить сразу 3,5-4 тонны ТБО и не тратить топливо на многочисленные рейсы.

Игорь Романов  


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