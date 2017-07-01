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Вторник, 11 июля 2017 года, № 69


Как отдыхали на фесте

Фото Анжелики Романовой. Жизнь днем и ночью. Пока одни отсыпались после ночной «тусовки», другие сражались в спортивных состязаниях.
Фото Владислава Лупаненко. С дымком. Горячие и сочные блюда готовились и подавались тут же.
Фото Анжелики Романовой. В любое время. Три дня транспорт до поздней ночи курсировал по основным маршрутам.

Ешь, купайся, танцуй, улыбайся!

Территория фуд-корта состояла примерно из 15 торговых ларьков, каждый со своим меню и стилем. Недавно в Мариуполе проходил фестиваль уличной еды STREET FOOD, и опыт у мариупольских заведений общепита уже солидный: запаслись продуктами, углем и силами на три дня вперед. «Мы торговали ежедневно с 4 часов вечера до 6 утра, затем фуд-корт уходил на перерыв, – отмечает продавец Ольга. – Людей под вечер очень много пришло, едва успевали справляться, нехватки продуктов не было, а вот еще бы пару-тройку рук – в самый раз».

В целом разнообразие кухни на фестивале радовало. Были как традиционные блюда, так и необычные: жареные овощи с дымком на гриле, вареная и жареная кукуруза со специями, замысловатые изделия из картофельных спиралек, а также огромный казан с узбекским пловом, шашлыки мясные и мини-шашлычки с мидиями, мороженое и фруктово-молочные коктейли.

Были и домашние колбаски горячего копчения, и шашлык в лаваше, ну и, конечно же, всем так давно полюбившиеся бургеры, которые, кстати, были не с классической желтой булкой – их подавали с разноцветным хлебом. Приятным сюрпризом для гостей стало не только разнообразие съестного, но и разумные цены. Для сравнения, на фестивале уличной еды STREET FOOD, который проходил 24 – 25 июня, цены кусались: за 50 гривен там можно было взять бурито – кукурузную лепешку с начинкой, которой было буквально ложка. Купив на музыкальном фесте шашлык в лаваше за ту же цену, вы получали полноценное блюдо, с кусками поджаренной на мангале свинины, свежими овощами и сытным соусом, и все это завернуто в поджаренный на гриле лаваш.

Желающим отведать алкогольные напитки в баре предлагали на выбор пиво в банке или разливное по вполне демократичной для баров цене – 30 грн стакан, крепкие напитки на разлив (от 60 грн), коктейли (порядка 90 грн), воду, соки, напитки.

Фуд-корт располагался в непосредственной близости к морю, так что многие наслаждались одновременно вкусной едой, морем и общением.

 

 

 

 

 

 

Антон Луковников  


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