Территория фуд-корта состояла примерно из 15 торговых ларьков, каждый со своим меню и стилем. Недавно в Мариуполе проходил фестиваль уличной еды STREET FOOD, и опыт у мариупольских заведений общепита уже солидный: запаслись продуктами, углем и силами на три дня вперед. «Мы торговали ежедневно с 4 часов вечера до 6 утра, затем фуд-корт уходил на перерыв, – отмечает продавец Ольга. – Людей под вечер очень много пришло, едва успевали справляться, нехватки продуктов не было, а вот еще бы пару-тройку рук – в самый раз».

В целом разнообразие кухни на фестивале радовало. Были как традиционные блюда, так и необычные: жареные овощи с дымком на гриле, вареная и жареная кукуруза со специями, замысловатые изделия из картофельных спиралек, а также огромный казан с узбекским пловом, шашлыки мясные и мини-шашлычки с мидиями, мороженое и фруктово-молочные коктейли.

Были и домашние колбаски горячего копчения, и шашлык в лаваше, ну и, конечно же, всем так давно полюбившиеся бургеры, которые, кстати, были не с классической желтой булкой – их подавали с разноцветным хлебом. Приятным сюрпризом для гостей стало не только разнообразие съестного, но и разумные цены. Для сравнения, на фестивале уличной еды STREET FOOD, который проходил 24 – 25 июня, цены кусались: за 50 гривен там можно было взять бурито – кукурузную лепешку с начинкой, которой было буквально ложка. Купив на музыкальном фесте шашлык в лаваше за ту же цену, вы получали полноценное блюдо, с кусками поджаренной на мангале свинины, свежими овощами и сытным соусом, и все это завернуто в поджаренный на гриле лаваш.

Желающим отведать алкогольные напитки в баре предлагали на выбор пиво в банке или разливное по вполне демократичной для баров цене – 30 грн стакан, крепкие напитки на разлив (от 60 грн), коктейли (порядка 90 грн), воду, соки, напитки.