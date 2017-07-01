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Вторник, 11 июля 2017 года, № 69


MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну

Ушли в отрыв. Побережье Мариуполя «взрывали» киловаттами света и музыки.
Дали жару. Рок по душе многим, а хороший рок – всем.
Из Львова с любовью. На фестиваль приехало много гостей из других регионов Украины
Селфи с мэром. Фото с Вадимом Бойченко стало трендом фестиваля.
Подарочки. Кто же не любит подарки, а тем более если это бесплатный мерчендайз?

В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд

Долгожданный фестиваль на Азовском побережье MRPL City 2017 прошел с большим успехом. В наш город приехали гости из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Запорожской и других областей. «Никто не думал, что так далеко за буйки заплывем. Мы к вам из Львова пешком в Мариуполь придем» – стояли с плакатом гости феста. Атмосфера была самая доброжелательная – энергия молодости, красоты и мощного звука витала повсюду.

Есть первый рекорд

Накануне открытия организаторы фестиваля заявили, что продажа билетов остановится при отметке в 12 000 экземпляров, но фурор, который произвел фест в пятницу, 7 июля, подтолкнул прийти на MRPL City 2017 огромное количество людей, колебавшихся до тех пор. К тому же меры безопасности, предпринятые правоохранителями, уже в первый день показали, чтовЂ‚здесьвЂ‚обойдется безвЂ‚происшествий – все проверяли очень корректно, но дотошно, на самом пляже шло постоянное патрулирование, и в толпе зрителей вид­нелись полицейские.

В итоге билеты на фест, которые за пару месяцев до события продавались по очень бюджетной цене – 180 грн на все три дня в фан-зону, в последний день стоили в кассах уже 400. Многие СМИ с завистью писали, зазывая к нам на фест, в частности «Весь Мелитополь»: «Город на побережье Азовского моря, раны которого до сих пор заживают после боевых действий, получил свой первый фестиваль! Масштабный трехдневный open-air с лучшими украинскими группами и артистами уже готовится встречать гостей! Билеты на MRPL City стоят практически копейки! 70 гривен за один день и 180 гривен – за три. Где еще нам удастся послушать весь цвет отечественной музыки за такие деньги?»

Действительно – нигде. А артисты съехались в Мариуполь знаковые: ЖАДАН и Собаки, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, MOZGI, АГОНЬ, NOIZE MC, O.TORVALD, ТНМК, СКАЙ, ТАРТАК, АLEKSEEV, ONUKA, YARMAK, МАКС БАРСКИХ, БУМБОКС, IVAN DORN и многие другие популярные исполнители.

Селфи с мэром

На фестивале было немало молодых лиц, приходили целыми представительствами, компаниями, замечены были и мариупольские чиновники, в их числе мэр Мариуполя Вадим Бойченко и его команда. Как известно, Вадим Бойченко всегда открыт к общению – так было и в этот раз. В соцсетях даже стартовал флешмоб «Сделай селфи с мэром».

Городской голова отметил высокий уровень профессионализма: «Спасибо всем, кто принимал участие в организации такого масштабного фестиваля. Успех MRPL City – это общая заслуга всех служб города. С этого дня Мариуполь в сознании тысяч людей будет ассоциироваться с большим музыкальным праздником. Для всех нас это мероприятие стало глотком свежего воздуха».

Музыкальные предпочтения пришедших на фестиваль были разнообразны, именно поэтому организаторы обустроили сразу три музыкальные сцены – поп, рок и клубная музыка. OMEGA и DELTA работали синхронно, а ночная сцена на пирсе SIGMA «отжигала» с полуночи и до шести утра в пятницу и субботу.

Что слушали

«У организаторов получилось все сделать круто. Звук хороший, атмосфера приятная, все замечательно подготовили, боялась, что будет хуже, первый раз все-таки, но оказалось, все очень классно», – поделилась впечатлениями Дарья, приехавшая из Киева.

На территории феста было немало развлечений – можно было сделать селфи, поиграть в лабиринт, совершить похождения в очках виртуальной реальности, а также принять участие в спортивных соревнованиях.

График выступлений артистов практически выдерживался, разве что в последний, воскресный день БУМБОКС и THE HARDKISS поменялись местами. THE HARDKISS выступили с 20:00 до 20:50, а БУМБОКС – с 21:00 до 22:00 на сцене OMEGA. И поставили зрителей перед непростым выбором, потому как в это же время выступал Макс Барских. Иван Дорн тоже выбился из графика.

Выступления артистов перемежались одариванием зрителей фирменными футболками с автографами звезд. Но в целом, отмечали гости фестиваля, сувенирной продукции не хватало. Значки, браслеты, кепки, сумки, футболки – каждому хотелось унести с собой хоть что-нибудь на память о первом мариупольском фесте. Организаторы признались, что такого спроса на сувенирку явно никто не ожидал.

Ждем MRPL City 2018

Вопреки бурчанию в соцсетях и на ресурсах некоторых СМИ, что на фест нужно идти пешком, что забрали 300 метров пляжа, устроили танцы на костях и вообще в дни праздника готовится теракт (не зря фразу Макса Барских, который совершенно невинно предлагал «взорвать Мариуполь», в смысле дать выплеск энергии позитива, далеко не все однозначно восприняли: к словам «взорвать» и «зажечь» у нас все-таки относятся настороженно. – Прим. авт.), в целом гости праздника оценили организацию на отлично – невероятный драйв и звук, достаточно развлечений и фудкортов, бюджетные и не очень напитки, просторная территория и приемлемая цена билетов оставили о нашем городе самые лучшие впечатления. Главное из них – в Мариуполе безопасно, раз уж сюда едут такие мегазвезды, многие из которых для фестиваля сделали исключение и выдали эксклюзив года.

Освещали фест множество национальных СМИ, в числе первых дали репортажи Дело.ua. «В Мариуполе опять гремит. Но в этот раз речь не об артиллерийской канонаде или непогоде с громом и молнией. Впервые в этом приморском городе проходит крупнейший на Азовском море музыкальный фестиваль под открытым небом — MRPL City. Три дня, три сцены, несколько десятков исполнителей и DJ, тысячи танцующих мариупольцев и гостей города», – пишет издание.

Кстати, о ценах. На фестивале Atlas Weekend (Киев, Украина) диапазон цен был таков: на все дни билет стоил 1450 грн, один день – 650 грн. Четыре дня посещения фестиваля Colours of Ostrava (Острава, Чехия), который пройдет с 19 по 22 июля, обойдутся в 115 евро. Один день – 78 евро. Вход на еще один грядущий фестиваль – Sziget (Будапешт, Венгрия), который состоится с 6 по 16 августа, на все дни с проживанием в кемпинге будет стоить 325 евро, билет на один день – 70 евро. Как говорится, все познается в сравнении.

Мариупольцы уже ждут феста MRPL City 2018 и говорят, что не представляют, как проживут следующие выходные без такого праздника музыки – к хорошему привыкаешь быстро!

 

 

Антон Луковников. Фото Анатолия Кононова  


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