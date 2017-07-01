Суббота, 8 июля 2017 года, № 68





Девочка-подросток выбросилась из недостроенной многоэтажки

Полиция Мариуполя устанавливает обстоятельства падения ребенка вечером 5 июля, передает MRPL.CITY. Полицейские сообщили, что информация о несчастном случае поступила в 21:05 от свидетеля происшествия. Из заброшенной многоэтажки, расположенной на улице Озеро Хасан, с уровня пятого этажа спрыгнула девушка.

ПовЂ‚информациивЂ‚начальника управления здравоохранения Мариуполя Сергея Данилкова, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей таза.

Известно, что девочка 2003 года рождения имеет проблемы со здоровьем и учится в специализированном учреждении Мариуполя. Установлено, что в тот вечер она гуляла в компании семи других подростков на территории школы в Кальмиусском районе. Чуть позже девочка предложила друзьям пойти к заброшенному зданию, где не раз проводила время.

ПотерпевшаявЂ‚ускорилавЂ‚шаг и значительно вырвалась вперед. Дети не успели ни отговорить ее от ложного шага, ни предостеречь.