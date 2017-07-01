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Суббота, 8 июля 2017 года, № 68
План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
10 июля
9:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»;
11:00 «История создания открыток» – встреча в клубе «Любители живописи»;
12:30 «Металлурги, сегодня ваш праздник!» – встреча в клубе любителей поэзии «Калейдоскоп»;
13:30 репетиция ансамбля «Осенний вальс».
11 июля
9:00 тренировочные соревнования в клубе «Любители шахмат»;
10:00 заседание клуба «Ветераны пограничных войск»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
12:30 «Беседа на христианские темы» – встреча с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
12 июля
9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;
9:00 заседание клуба «Любители футбола»;
11:00 «Необычные действия животных» – заседание клуба «Любители животных»;
12:30 «Мы ценим труд, что славой окрылен» – встреча, посвященная Дню металлурга;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро».
13 июля
9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
11:30 «Будем знакомы» – организационная беседа;
12:30 «Мы сегодня поздравить хотим вас за честь, за совесть и славу…» –праздничный концерт ансамбля народной песни «Сударушки», посвященный Дню металлурга;
11:30 – 13:30 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
14 июля
9:00 заседание клуба «Школа эрудитов»;
9:00 репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»;
10:00 занятие в клубе рукоделия «Оригами»;
12:30 консультация специалистов Пенсионного фонда Левобережного района;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».