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Суббота, 8 июля 2017 года, № 68


План мероприятий

Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)

В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной

10 июля

9:00      заседание секции УБД;

9:00      репетиция группы солистов «Самоцветы»;

11:00    «История создания открыток» – встреча в клубе «Любители живописи»;

12:30    «Металлурги, сегодня ваш праздник!» – встреча в клубе любителей поэзии «Калейдоскоп»;

13:30    репетиция ансамбля «Осенний вальс».

11 июля

9:00      тренировочные соревнования в клубе «Любители шахмат»;

10:00    заседание клуба «Ветераны пограничных войск»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

12:30    «Беседа на христианские темы» – встреча с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы;

11:30 – 13:30    работа библиотеки центра «Забота»;

13:30    репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

12 июля

9:00      репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;

9:00      заседание клуба «Любители футбола»;

11:00    «Необычные действия животных» – заседание клуба «Любители животных»;

12:30    «Мы ценим труд, что славой окрылен» – встреча, посвященная Дню металлурга;

13:30    репетиция вокального ансамбля «Ретро».

13 июля

9:00      занятие в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;

11:30    «Будем знакомы» – организационная беседа;

12:30    «Мы сегодня поздравить хотим вас за честь, за совесть и славу…» –праздничный концерт ансамбля народной песни «Сударушки», посвященный Дню металлурга;

11:30 – 13:30    работа библиотеки центра «Забота»;

13:30    репетиция вокального ансамбля «Любисток».

14 июля

9:00      заседание клуба «Школа эрудитов»;

9:00      репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»;

10:00    занятие в клубе рукоделия «Оригами»;

12:30    консультация специалистов Пенсионного фонда Левобережного района;

13:30    репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

  


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