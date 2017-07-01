

MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну

В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд Подробнее...



В Мариуполе стартовал грандиозный музыкальный фест

MRPL Сity 2017 собрал тысячи зрителей, и дождь не стал помехой Подробнее...



Будни мариупольского почтальона

Тяжелые сумки, десятки километров пешком и бродячие собаки – это все есть, а вот «покращень», анонсируемых «Укрпочтой», мы не заметили Подробнее...



В Мариуполе появилась смарт-остановка

Первый в Донецкой области умный пункт ожидания дополнил современную комплексную систему безопасности в нашем городе Подробнее...



В новом транспорте по ровной дороге

Безопасность и комфорт при передвижении по городу, качество дорожной инфраструктуры и чтоб не хуже, чем в Европе, – возможно ли такое в Мариуполе? Подробнее...