Суббота, 8 июля 2017 года, № 68





Город с большим курортным будущим

Азовские грязи и рыбья чешуя

Вот какую информацию мы получили в Мариупольском краеведческом музее: в 1957 году были взяты пробы грязи в Таганрогском заливе, вблизи Жданова. Еще через два года в Одессе собрались на научную конференцию ученые Украинского института курортологии и произошло знаковое для города событие в истории развития курортов. Там были обнародованы результаты: азовские грязи имеют высокий лечебный эффект.

Проштудировав прессу того времени, мариупольский историк и журналист Мария Королева выяснила, что в 1960 году в Жданове началось обустройство детского пляжа: «Хотели сделать многое, но получилось, увы, не все. Кроме теневых грибков предусматривались специальные сборные тенты для настольных игр и детской читальни, дежурство медработника на пляже и инструкторов по плаванию и гребле».

Почти полвека назад началось великое переселение пионерских лагерей с территории Приморского района Мариуполя в села Юрьевку и Ляпино. «Таким образом, история развития курортов в Приазовье и Мариуполе сделала новый поворот, – утверждает историк. – На территории дома отдыха №1, обслуживавшего в год до 12 тысяч человек, высадили две сотни деревьев, полторы тысячи кустарников, сто розовых кустов и множество других цветов. Силами комсомольцев благоустраивался Приморский парк. Правда, главврач санатория №1 в письме в газету сетовал, что «жители ближайших улиц превратили парк в огороды, выращивают здесь кукурузу, овощи, бахчевые культуры».

По распоряжению руководившего городом Владимира Цыбулько убрали с берега коптящую нефтебазу. «Таковая была на месте рощицы напротив гостиницы «Турист», – уточнила Мария Королева. – Намывали новые пляжи – в 1964 году намыли песочек возле азовстальской водной станции. Планировалось строительство 14-этажной гостиницы для прибывающих курортников».