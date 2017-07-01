Суббота, 8 июля 2017 года, № 68

Без алмазов, но с окурками С верой в удачу. Удастся ли обнаружить что-то интересное?



По песку с металлоискателем. Надежды на ценные находки не оправдались.



В поисках скрытых сокровищ. Тщательное просеивание песка также не дало результатов.



«Богатый улов». Ничего удивительного. В песке под лавочкой – масса крышек от пивных бутылок.



Золота так и не нашли. Только металлическую гривну.



«Ильичевец. Город» проверил чистоту пляжа возле железнодорожного вокзала Лето, солнце, море, пляж, золотой песок и ласковая набегающая волна – чье сердце не отзовется трепетно на эти слова. Хорошо, когда к ним присоединяется и слово «отпуск». Но в нашем родном Мариуполе это не всегда обязательно – мы имеем возможность отдохнуть и позагорать у моря и на выходных. А многие практикуют вечерние, после работы, посиделки на берегу. Совсем уж «продвинутые» и следящие за своим здоровьем горожане успевают побывать на побережье ранним утром. Вот и наша редакционная поисковая группа собралась в восемь утра, правда не купаться и загорать, а посмотреть, в каком состоянии встречают отдыхающих мариупольские пляжи. Выбрали для исследований участок побережья у железнодорожного вокзала. С первого взгляда Для более-менее комфортного отдыха многое предусмотрено: на всех пляжах работают питьевые фонтанчики, душевые, установлены урны для бытового мусора, есть раздевалки и теневые навесы. Но в этот раз нас больше интересовала чистота побережья. Мы решили просеять песок на небольшой территории и выяснить, сколько и какого мусора можно «выудить» на 10 квадратных метрах. Кроме того, мы попросили у друзей металлоискатель, чтобы уж наверняка что-нибудь найти. Пляжное золото Скажем сразу: легенды о пляжном золоте не подтвердились. Среди наших находок были многочисленные пробки от пивных бутылок, пивные «язычки» от банок, фольга от шоколадок и пачек сигарет. К сожалению, без этого никуда. Правда, нас вдохновлял живой пример наших коллег, которые буквально несколько недель назад абсолютно случайно нашли именно на этом пляже серебряную цепочку. Наши находки Итак, оградив для чистоты эксперимента территорию красной лентой, вначале мы прошлись небольшими садовыми граблями, выудив при этом десяток пивных крышек, фильтры от окурков и конфетных оберток. Дополнительное просеивание песка добавило фруктовых косточек. Вот, собственно, и весь улов. Нужно сказать, что ожидания наши, к счастью, не оправдались – мусора оказалось не так много. Во время манипуляций с песком к нам подошла женщина,вЂ‚представившаясявЂ‚Оксаной. «Я хозяйка надувной горки и вижу очень часто, как отдыхающие беззастенчиво сорят на пляже. Буквально вчера наблюдала картину: бабушка привела купаться двух внуков. Понятно, что после водных процедур детям захотелось есть, бабушка очистила яйца и, вырыв ямку в песке, выбросила в нее скорлупу. Подобное практически на каждом шагу. Как перебороть менталитет, я не представляю». При этом Оксана подтвердила: пляжи регулярно убирают рабочие «Зеленстроя». 40 сезонных работников МКП зеленого строительства ежедневно выходят на пляжи нашего города, при этом 20 из них убирают левобережнуювЂ‚часть.вЂ‚Трудовой день начинается с 6 утра, используют пять пескоуборочных машин для просеивания мусора еще до появления на пляже большого количества людей. ОсновнаявЂ‚проблемавЂ‚благо­устройства и поддержания порядка на пляжах, по мнению заместителя начальника МКП зеленого строительства Владимира Степанова, заключается в низкой культуре самих отдыхающих: демонстрация «молодецкой удали» по сворачиванию кранов питьевых фонтанчиков, сгибанию душевых стоек приводит к поломке пляжного оборудования, которое и без того устарело. «В нынешнем году после прохождения тендерных процедур будет установлено дополнительно к 73-м имеющимся еще 27 раздевалок, примерно в таком же количестве будут обновлены навесы, лавочки, питьевые фонтанчики, душевые», – отметил Владимир Степанов. Слово «будут» не может не вызывать улыбку, учитывая, что на дворе уже середина лета. Приз на счастье Поскольку мы захватили с собой металлоискатель, то его хозяин, явно обладая «чуйкой», настоял, чтобы мы проверили прибором очищенную нами территорию – буквально сразу же по сигналу металлоискателя откопали металлическую монету номиналом 1 гривна. На этой счастливой волне мы покинули пляж и отправились на работу. Морская вода – в пределах нормы Морская вода в черте города не представляет опасности – об этом говорят результаты исследований, проведенных лабораторией особо опасных инфекций Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины». Как было официально заявлено, возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены. Правда, в четырех пробах морской воды индекс лактозопозитивной кишечной палочки превышает нормативный показатель. В частности, наибольшее загрязнение обнаружено в контрольной точке отбора на левобережном пляже в районе водной станции ООО «Комплект». Кроме того, в морской воде, отобранной на пляже Приморского района, выявлены показатели вирусного загрязнения морской воды. Мариупольцам и гостям города, отдыхающим на море, по-прежнему рекомендуют не заглатывать воду при купании и соблюдать элементарные правила личной гигиены. Николай Пожогин