Суббота, 8 июля 2017 года, № 68

С первой важной победой! Фото Николая Коляды. Перспективная молодежь Мариуполя. Всем медалистам вручили от Группы Метинвест планшеты.



Выпускников-медалистов поздравил генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко Окончание школы – праздник, не отмеченный ни в одном календаре. Тем не менее получение аттестата зрелости – одно из самых ярких и торжественных событий в жизни. А уж если вместе с документом о среднем образовании вручается и медаль за высшие показатели в учебе, то это двойная победа. Вот почему встреча Юрия ЗинченковЂ‚с выпускниками-медалистами, родители которых работают на меткомбинате имени Ильича, стала традиционным праздником и для металлургов, и для родителей, и для выпускников. Гордимся вами, ребята «Это очень символично, что первый руководитель крупнейшего предприятия, каким является металлургический комбинат имени Ильича, лично поздравляет молодежь с первой большой победой в жизни – золотой медалью, – сказала Неля Пак, главный специалист отдела воспитательной работы и внешкольного образования департамента образования Мариупольского горсовета. – Примечательно, что ни разу генеральный директор не упустил возможности поздравить ребят и их родителей, подчеркивая тем самым важность профориентационной работы с будущими специалистами». По словам Нели Пак, в современном динамично развивающемся мире одну из главных ценностей составляют глубокие фундаментальные знания, потому педагоги Мариуполя очень ценят сложившуюся добрую традицию, когда ильичевцы чествуют выдающихся выпускников. «Вручение аттестата и золотой медали – важное событие для ребят, гордость для их родителей, – подчеркнул генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко. – В этом году у нас 11 медалистов, а это каждый седьмой из общего числа мариупольцев, окончивших школу с отличием. Я с удовольствием говорю, что эти успешные ребята – дети наших сотрудников и они настоящая гордостьвЂ‚Мариуполя.вЂ‚Безусловно, огромный вклад в эту первую в жизни победу выпускников внесли их родители и учителя». Всесторонняя поддержка В течение школьной жизни каждый из ребят-выпускников вел успешную борьбу не только с трудными задачами из учебника, но и прежде всего с самим собой, отмечает директор ОШ №47, депутат Мариупольского городского совета Нина Воробей: «Чтобы достичь поставленной цели – получить отличные знания по всем предметам, приходилось жертвовать своими увлечениями, желаниями, свободным временем. И все это время их поддерживали родители и школьные наставники, немалый вклад внесли и градообразующие предприятия –вЂ‚меткомбинаты имени Ильича и «Азовсталь» всегда помогали школам». От имени родителей за поддержку и внимание руководство предприятия поблагодарил Михаил Лосев, старший сменный диспетчер производственного отдела меткомбината имени Ильича: их семья тесно связана с комбинатом: до выхода на пенсию здесь трудились дедушка и бабушка, сейчас работает отец и тетя выпускницы-медалистки СШ №5 Алины Лосевой. Сама девушка мечтает стать врачом и поступить в киевский вуз, но планирует вернуться работать в родной город. «Всем выпускникам – терпения и целе­устремленности, чтобы ставили перед собой цели и всегда их достигали», – пожелала Алина Лосева. А вот Алексей Щепка, медалист ОШ №48, планирует в будущем связать свою судьбу с комбинатом, его отец работает на листопрокатном стане «3000», и молодой человек говорит, что после окончания университета, возможно, тоже придет на комбинат. Николай Пожогин