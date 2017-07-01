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Суббота, 8 июля 2017 года, № 68
На слуху: значимые события недели
Третья годовщина освобождения Славянска и Краматорска
5 июля в Краматорске, Славянске, Бахмуте и в Лиманской ОТГ прошли торжества по случаю Дня освобождения северных городов области от оккупантов. Состоялись митинги и возложение цветов к памятным знакам погибшим воинам АТО. В мероприятиях участвовали представители общественности, городской и областной власти, военнослужащие.
Мариуполь получил символ «Город солидарности»
Представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу вручил символ «Город солидарности» мэру Мариуполя Вадиму Бойченко как первому руководителю города, абсолютно толерантного по отношению к переселенцам. Мариуполь и Агентство ООН по делам беженцев в Украине стали инициаторами проведения круглого стола в рамках всеукраинской инициативы «Города солидарности».
Паралимпиец Антон Крюков поддержал раненых детей
Мариупольский пауэрлифтер Антон Крюков установил личный рекорд, подняв штангу 240 кг в знак поддержки детей, раненных в Донбассе. Спортсмен записал видео в рамках флешмоба #ЯверюЯсмогу. Он призывает детей поделиться успехами реабилитации. Для этого необходимо снять видео и разместить его в соцсетях с хэштегами #ЯверюЯсмогу #Гуманитарный ШтабРинатаАхметова.
Из Мариуполя в Харьков стал курсировать поезд
6 июля из Мариуполя в Бахмут через Харьков отправился в первый рейс поезд №195/196. Он будет отправляться из Мариуполя по четным числам в 20:08, прибывать в Харьков на следующий день в 9:03, а в Бахмут – в 14:25. Обратно из Бахмута в Мариуполь поезд прибывает 08:49. Состав будет курсировать через станции Волноваха, Камыш-Заря, Запорожье-1, Синельниково-1, Харьков-Пассажирский, Изюм, Лиман.