Суббота, 8 июля 2017 года, № 68





На слуху: значимые события недели

Третья годовщина освобождения Славянска и Краматорска

5 июля в Краматорске, Славянске, Бахмуте и в Лиманской ОТГ прошли торжества по случаю Дня освобождения северных городов области от оккупантов. Состоялись митинги и возложение цветов к памятным знакам погибшим воинам АТО. В мероприятиях участвовали представители общественности, городской и областной власти, военнослужащие.

Мариуполь получил символ «Город солидарности»

Представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу вручил символ «Город солидарности» мэру Мариуполя Вадиму Бойченко как первому руководителю города, абсолютно толерантного по отношению к переселенцам. Мариуполь и Агентство ООН по делам беженцев в Украине стали инициаторами проведения круглого стола в рамках всеукраинской инициативы «Города солидарности».

Паралимпиец Антон Крюков поддержал раненых детей

Мариупольский пауэрлифтер Антон Крюков установил личный рекорд, подняв штангу 240 кг в знак поддержки детей, раненных в Донбассе. Спортсмен записал видео в рамках флешмоба #ЯверюЯсмогу. Он призывает детей поделиться успехами реабилитации. Для этого необходимо снять видео и разместить его в соцсетях с хэштегами #ЯверюЯсмогу #Гуманитарный ШтабРинатаАхметова.

Из Мариуполя в Харьков стал курсировать поезд