Суббота, 8 июля 2017 года, № 68 Говорит главред

Война ничему не научила В эти выходные дни на Песчанке проходит грандиозный фестиваль MRPL City, все гостиницы Мариуполя заполнены до отказа, город встречает многочисленных гостей, журналистов национальных каналов, 45 музыкантов, среди которых немало культовых имен. Тем не менее желчи, злословия и грязи хватает. Что бы ни делалось хорошего в городе – это всегда можно обгадить, если уж рука набита именно на такой ориентир подачи информации. И даже по такому замечательному инфоповоду, как крутой музыкальный фестиваль, нашлись нарекания на закрытую дорогу и огороженные 300 метров пляжа (хотя протяженность пляжей у нас почти 10 км, нет, именно этих трех сотен метров не хватает). Цитировали даже ссылки на закон о доступности пляжей и, по сути дела, призывали мариупольцев к расшатыванию ситуации – не пускают именно на этот кусочек пляжа, пусть правоохранители возбуждают уголовное дело. Фу! Жаль, что в Мариуполе есть такие подходы и такие журналисты – если раньше я еще в этом сомневалась, то теперь мне все более чем понятно. Еще один электронный ресурс сообщал по данным известных мастеров фейков с неподконтрольных территорий о готовящемся на фесте взрыве фугаса, который якобы совершит СБУ, а потом обвинит во всем российских коллег. Аналогичные страшилки мы слышали, когда приезжал «Океан Эльзы» – методы все те же. Но, как и на концерте ОЭ, на фесте MRPL, уверена, благодаря работе полиции и СБУ все как раз будет мирно и спокойно. Пляж накануне обследовали минеры, вход – через металлодетекторы, патрулирование всей территории самое пристальное. Печально, что уроки войны ничему не научили злословов-журналистов. Не в ту сторону они направляют свои усилия. Вместо того чтобы объединиться против антиукраинской пропаганды, быть солидарными и едиными как никогда, они делают все, чтобы пропасть между теми, кто желает Мариуполю добра и процветания, и теми, кто готов любое начинание облить грязью, лишь росла. Но это не преуменьшает грандиозности музыкального фестиваля в Мариуполе – город получает новый опыт масштабнейшего мероприятия, и надеемся – не последнего. С уважением, Елена Калайтан