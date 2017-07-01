Суббота, 8 июля 2017 года, № 68





В режиме online

В скором времени будут запущены два стационарных поста мониторинга

Экологический мониторинг показывает, что в целом состояние атмосферного воздуха и морской воды в нашем городе удовлетворительное. «Отбор проб воздуха проводится ежедневно, – рассказала начальник лаборатории гидрометобсерваториивЂ‚Тамара Венцова на брифинге для СМИ. – По результатам июня в Центральном районе выявлено превышение в 1,3 раза концентрации пыли, в других районах ее количество не превышает предельно допустимых норм. Начиная с мая наблюдается повышение в два раза концентрации диоксида азота. КонцентрациявЂ‚формальдегидавЂ‚превышает норму во всех районах города, в Кальмиусском – в 12 раз больше ПДК. За первое полугодие восемь раз фиксировалось кратковременное повышение концентрации сероводорода. Уровень других загрязняющих веществ в воздухе в пределах нормы».

Как отметил директор департамента экологии и энергоменеджмента горсовета Ваагн Мнацаканян, превышение отдельными химическимивЂ‚элементамивЂ‚ПДК в последнее время связано не тольковЂ‚свЂ‚работойвЂ‚предприятий промышленного комплекса, а и с изменением климатических условий – потеплением и снижением скорости ветра.

Руководитель департамента экологии также рассказал о ближайших перспективах деятельности своего подразделения. Так, вскоре за счет средств областного экологического фонда полноценно заработают два стационарных поста мониторинга, которые уже прошли тестирование. Ожидается, что результаты мониторинга воздуха мариупольцы смогут отслеживать в режиме реального времени.

Татьяна Собецкая