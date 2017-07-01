Суббота, 8 июля 2017 года, № 68

Нет – пустым обещаниям Фото Владислава Лупаненко. С надеждой на помощь. На приеме у мэра – жители улиц Грушевского и Орлика, возмущенные бездействием чиновников.



В борьбе против чиновничьего бездействия Вадим Бойченко намерен идти до конца Вчера городской голова Мариуполя Вадим Бойченко провел личный прием граждан – рассмотрел восемь обращений, основная масса которых касалась решения жилищно-коммунальных проблем, ремонта многоквартирных домов и благоустройства внутридомовой территории, выделения материальной помощи и жилья. С целым списком нерешенных проблем на прием к первому руководителю города пришли жители 23-го микрорайона. В доме №15 по улице Грушевского так и не отремонтированы внутренние инженерные коммуникации и межпанельные швы. Жильцы дома №83/21 по улице Филиппа Орлика долгое время страдают от нашествия грызунов. На конечной остановке транспорта «23 микрорайон» по-прежнему процветает стихийная торговля, владельцы киосков и лотков оставляют мусор на территории недостроя, ведущая к остановке тротуарная дорожка разбита. Как рассказали представители инициативной группы жителей, они неоднократно обращались с этими вопросами к руководству ККП «Управляющая компания "Западная"», в ведении которой находятся многоэтажки, в департамент жилищно-коммунального хозяйства, Центральную райадминистрацию и даже к заместителю городского головы Михаилу Когуту. Ни жалобы в профильные службы, ни обращения в местные СМИ не дали никакого более или менее ощутимого результата, поэтому им не осталось ничего другого, как прийти за помощью к высшему руководству города. Вадим Бойченко возмущен бездействием чиновников. «Все эти отписки, пустые обещания – пережитки старой, изжившей себя системы, их необходимо искоренять, – отметил мэр. – Любые факты безответственного отношения сотрудников жэков, коммунальных служб, управлений городского совета будут расследоваться». Председатель Центральной райадминистрации Владимир Петров, начальник управления ЖКХ департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры горсовета Петр Чекер пообещали взять на контроль вопросы ремонта указанных домов и ликвидации стихийной торговли, а также в 10-дневный срок провести дератизацию домов. Уже в начале следующей недели в отношении деятельности УК «Западная» начнут служебное расследование, на время проведения которого ее руководитель будет отстранен от занимаемой должности. Татьяна Собецкая