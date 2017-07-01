В красивую дату количество свадеб в Мариуполе увеличилось ненамного

Семь издавна считается счастливым числом, а уж если их целых три, как в дате 07.07.2017, то свадебный бум в этот день гарантирован. Не стали отступать от традиций и мариупольские молодожены. Практически во всех районных отделах регистрации актов гражданского состояния Мариуполя отмечают большее по сравнению с обычной пятницей количество пар, которые желают вступить в брак. Люди верят, что три семерки принесут им счастье.

Любимое число

Например, в Приморском районе вместо обычных 4-5 регистраций 7 июля провели девять. Все пары специально просили расписать их именно в этот день. В Левобережном РАГСе брачующихся также больше, чем регистрируется в пятницу, – десять пар. В РАГСе Центрального района тоже аншлаг – 18 союзов. А вот в Кальмиусском районе вчера заключили брак всего две пары. 22 пары поженились в день трех семерок в городском Дворце бракосочетания, сообщила его начальник Ирина Яременко. Она отметила, что для пятницы это много.

Если сравнивать с красивой датой десятилетней давности, то в нынешнем году молодоженов несколько меньше. Например, в Приморском районе 07.07.2007 расписались 10 пар, Центральном (тогда Жовтневом) – 25, в городском Дворце бракосочетания – 31. Жаль, что часть из них уже расторгли брак.

«Чем отличаются бракосочетания 7 июля 2007 и 2017 года? Десять лет назад в основном были повторные браки, а в этом году практически у всех пар первые браки», – поделилась Ирина Яременко.

Яна и Александр подали заявление на эту дату еще в феврале. «Семь – наше любимое число», – говорит Яна. Александр добавляет: «Хотя дата нашей свадьбы состоит почти из одинаковых цифр, мы надеемся, что жизнь у нас будет разнообразной и счастливой».

Как нам рассказали во всех отделах регистрации, большинство брачных церемоний 7 июля были торжественными.

Главное – это любовь

Больше, чем обычно, подали заявлений на роспись в этот день и в проекте «Брак за сутки». К вечеру 6 июля было известно о восьми парах, которые на следующий день вступят в брак во Дворце «Молодежный». А уже днем 7 июля в «Молодежном» заключили 16 экспресс-браков. И это число к концу дня еще увеличилось.

Мария и Петр приехали в Мариуполь из Донецка.вЂ‚Когда планировали поездку, даже не задумывались, что регистрация выпадет на 7 июля. «Вообще, я на красивое сочетание цифр не надеюсь, как и на обстоятельства, главное – это мы, наша любовь, отношение друг к другу и желание быть вместе», – говорит Мария.

Ирина Яременко, которая 7 июля регистрировала браки во Дворце «Молодежный», отметила, что пилотный проект по-прежнему популярен и востребован: «В основном жителями с неподконтрольных территорий. О чем это говорит? Не желают наши граждане, оставшиеся на той территории, получать документы непризнанных республик, а хотят получить украинское свидетельство о браке».