Суббота, 8 июля 2017 года, № 68

В Мариуполе стартовал грандиозный музыкальный фест Зажжем! Открыл фестиваль молодой исполнитель Egor Gray, с каждым часом зрителей становилось все больше и больше.



MRPL Сity 2017 собрал тысячи зрителей, и дождь не стал помехой Вчера, 7 июля, на побережье пляжа Песчаный стартовал долгожданный не только для мариупольцев фестиваль MRPL Сity 2017. Первыми «зажгли» три сцены феста EGOR GRAY, KIRA MAZUR, NIKITA, многие зрители подходили чуть позже, к выступлениям TNMK, «Время и стекло», MOZGI, ALISHA. Фестиваль продлится три дня, и закроют его в воскресенье Макс Барских, «Бумбокс», Иван Дорн и THE HARDKISS. Всего перед мариупольцами и гостями города выступят 45 артистов. Несмотря на то что погода с утра выдалась дождливой, желающих попасть на главное музыкальное мероприятие восточного побережья не убавилось. Наоборот – зрители говорили, что рады прохладной погоде, пришедшей на смену невыносимой жаре. По словам организаторов фестиваля, 80% зрителей – мариупольцы, 20% приехали к нам из других городов. И это заметно: на улицах прогуливаются туристы, а на дорогах появились тюнингованные автовЂ‚свЂ‚неместнымивЂ‚номерами. Продюсер концертного агентства Fishcanfly Владимир Бригинец отметил: «Продано более 10 000 билетов. Да, рискнули, но, по моему мнению, не зря. Если рассматривать другие регионы – Одессу, Киев, Черное море, Западную Украину и фестивали Kazantip, ZAHID FEST, Woodstock, OSTROV FESTIVAL, уверен, что Мариуполь ивЂ‚Восток Украины заслуживают принимать увЂ‚себявЂ‚подобныевЂ‚мероприятия, и мы надеемся – на постоянной основе». Отметим, что трансляцию фестиваля ведет сайт MRPL.CITY, включения будут делать Мариупольское телевидение, а также СТБ. Освещать грандиозное событие в наш город приехали национальные СМИ: «112 канал», ТРК «Украина», «Интерфакс», Дело.ua, газеты «Бизнес», «Зеркало недели», «Экономическая правда» и многие другие СМИ, в числе которых, конечно же, и местные журналисты. Кор­респондент и фотограф «Ильичевца. Город» также все эти три дня проведут на фестивале, и во вторничном номере мы расскажем о том, как это было, в красках. Ввиду масштабности мероприятия, многих жителей города беспокоил вопрос безопасности, тем более что ситуацию активно подогревали некоторые СМИ. Однако Нацполиция Донецкой области организовала патрулирование территории с привлечением более 2000 сотрудников правоохранительных органов. Вход на фестиваль через металлоискатели и ворота с металлодетекторами. Три сцены с фудкортами и палаточным городком заняли всего 300 метров на Песчанке, протяженность которой 2100 метров – все желающие провести эти три выходных дня на морском побережье без труда смогут найти свободное место на пляже. Антон Луковников. Фото Владислава Лупаненко