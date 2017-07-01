Суббота, 8 июля 2017 года, № 68 Pro-творчество с Николаем Пожогиным

Снимок – импульс, путь к сопереживанию Прикольно о серьезном. «Фотоклубни». Вячеслав Волков.



«Весенние краски». Юлия Летовальцева.



Участники фотоклуба «Матрица-М» приглашают в художественный музей на две выставки собственных работ: «Каменные могилы. 90 лет» и «Позитивидение-2017» «Матрица-М» – самое молодое мариупольское объединение фотографов. «В нынешнем году коллективу исполнилось три года, – рассказала Татьяна Були, заведующая художественным музеем имени Архипа Куинджи. – Несмотря на столь непродолжительное время, ребята заложили собственные традиции, и выставка под названием «Позитивидение» проводится уже в третий раз. И действительно, все работы фотохудожников заряжают зрителей позитивом и дарят хорошее настроение». Кроме того, впервые в художественном музее фотографы «Матрицы-М» показывают репортажные фото костюмированных этнографических праздников, которые проводились на заповедной земле Приазовья. «Над комплектованием выставки, посвященной 90-летию Каменных могил, мы работали более полугода, – рассказал Юрий Филин, руководитель «Матрицы-М». – Мы хотели показать нашу степь в разные сезоны и время суток. У нас остались незабываемые впечатления». Организаторы выставки убеждены, что зрители будут пребывать в аналогичном состоянии при просмотре снимков. «Фотография – это попытка автора выразить переживания, возникшие у него в момент, который предшествует съемке, когда подбирается герой, ракурс, освещенность, – считает Татьяна Були. – Эти переживания базируются на личном жизненном опыте мастера. Совсем необязательно, что у зрителя, впоследствии смотрящего на этот снимок, возникают подобные эмоции, ибо он живет своим собственным жизненным опытом. Фотография может вызывать и прямо противоположные ассоциации. Но это не говорит, что снимок плохой, скорее наоборот – если он вызывает у зрителя ассоциации и заставляет задуматься (необязательно о том, что снято на фотографии), он, по моему мнению, хорош». На двух выставках представлено 120 работ восьми авторов. Жанры фотографий весьма разнообразны: это натюрморт, портрет, пейзаж, репортаж, архитектура и многое другое. Интересно, что к каждому жанру члены фотоклуба подходят по-разному: есть, например, портрет человека, показанный предельно статично, подобно фотографии на паспорт, а есть – в динамике, где герой изображен за каким-то действием: работой, игрой, занятием спортом. А уж посетителям выставок предстоит разобраться, что более привлекательно. «В современном мире, насыщенном электроникой, часто принижается роль человека, – размышляет Татьяна Були. – Большинство фотолюбителей, а иногда и профессио­налы, все больше полагаются на автоматику, теряя при этом свое индивидуальное мировосприятие. К тому же создание хорошего фотоснимка – это не просто решение технических вопросов, но и выражение содержательной мысли, создание определенного художественного образа. Думаю, что фотоснимки «Матрицы-М» говорят сами за себя убедительно, ясно и понятно, без каких-либо экивоков и компромиссов». «Для меня неважно, где и при каких обстоятельствах была сделана фотография. Главное, чтобы она была «живой», – утверждает Владислав Волков, с 2014 года принимающий активное участие в жизни «Матрицы-М». – Главное – искренние эмоции, с характерными нотками юмора и азарта. Каждая фотосъемка уникальна, она сама диктует настроение и ритм, в котором будет проходить. Я же стараюсь во всем найти "золотую середину"».