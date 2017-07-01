Четверг, 6 июля 2017 года, № 67

MRPL.CITY 2017: на пути к открытию Железные леса. Подготовка сцен – это изнурительная сборка десятков металлических частей конструкции.



Быстро и в срок. Место фестиваля обустраивается за двое суток. Работа кипит днем и ночью.



На Песчанке монтируют сцены и обустраивают зоны отдыха За два дня до фестиваля подготовка территории для грандиозной тусовки в поселке Песчаный идет в ускоренном темпе. Сутки напролет Первым делом монтируются три сцены. Самая большая из них – SIGMA, электронная, крытая, состоит из сотен разборных, удобных для транспортировки частей. Параллельно проходит и установка оградительных сооружений, а также обустройство фуд-корта и VIP зон. Как рассказал ответственный за сборку всех конструкций прораб Сергей, чтобы успеть в сроки, привлекли более 50 человек, а рабочий день длится практически круглые сутки. «Работаем днем и ночью, в пять смен», – заявил один из рабочих. Полное благоустройство территории, монтаж сцен, ограждения и сдача в эксплуатацию, по словам Сергея, занимает более двух суток. Он заверил: проект будет сдан в срок. Спецрейсом или пешком Исполнительный продюсер концертного агентства FishCanFly Владимир Бригинец рассказал, что для участников феста с 6:00 до 00:00 от остановки «Торговый флот Донбасса» на Песчанку будут курсировать бесплатные регулярные автобусы. При посадке необходимо предъявить билет на фестиваль. Организаторы отметили, что на маршрут выйдут 4-5 автобусов ПАЗ, их вместимость небольшая, но до места проведения фестиваля можно добраться и пешком. Дорогу максимально облагородили, протяженность маршрута – три километра, а это 30-40 минут ходьбы. Гостям фестиваля, которые при­едут на личных авто, рекомендуется оставлять их на стоянках магазинов «Эпицентр» и «Амстор» – оттуда также можно будет добраться на регулярном платном автобусе до ТФД. Вход/выход MRPL.CITY 2017 стартует 7 июля в 16:00. Зайти на территорию можно в любое время после 16:00, выйти тоже, но если вы покинули опенэйр, то второй раз в этот день зайти уже нельзя. Повторный вход с 16:00 до 23:00 отменен в целях соблюдения безопасности, поскольку ожидается большое количество гостей во все три дня фестиваля. Также ежедневно с 15:00 до 16:00 все посетители должны будут покинуть территорию, чтобы можно было навести там порядок, и зайти заново. Безопасность на уровне Всех гостей фестиваля ожидает две зоны контроля: первый этап – проверка металлодетектором, второй – личный досмотр. Затем проверка билета и выдача контрольного браслета. Браслет нельзя снимать на протяжении всех дней фестиваля. Как заявили организаторы, он сделан из прочного материала и обмену на новый при повреждении не подлежит. Всю территорию фестиваля как внутри, так и снаружи будут патрулировать сотрудники полиции. Еда будет На фестивале предусмотрено около 15 точек выносной торговли. Запрещено приносить с собой еду, питье, алкоголь, не говоря уже о наркотических веществах. Организаторы фестиваля оставляют за собой право отказать в пропуске лицам, находящимся в алкогольном или наркотическом опьянении. Антон Луковников. Фото Владислава Лупаненко