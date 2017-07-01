Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 10 июля 2017 года, Понедельник
MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну
Природный апокалипсис
В Мариуполе появилась смарт-остановка
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / MRPL.CITY 2017: на пути к открытию

Четверг, 6 июля 2017 года, № 67


MRPL.CITY 2017: на пути к открытию

Железные леса. Подготовка сцен – это изнурительная сборка десятков металлических частей конструкции.
Быстро и в срок. Место фестиваля обустраивается за двое суток. Работа кипит днем и ночью.

На Песчанке монтируют сцены и обустраивают зоны отдыха

За два дня до фестиваля подготовка территории для грандиозной тусовки в поселке Песчаный идет в ускоренном темпе. 

Сутки напролет

Первым делом монтируются три сцены. Самая большая из них – SIGMA, электронная, крытая, состоит из сотен разборных, удобных для транспортировки частей. Параллельно проходит и установка оградительных сооружений, а также обустройство фуд-корта и VIP зон. Как рассказал ответственный за сборку всех конструкций прораб Сергей, чтобы успеть в сроки, привлекли более 50 человек, а рабочий день длится практически круглые сутки. «Работаем днем и ночью, в пять смен», – заявил один из рабочих. Полное благоустройство территории, монтаж сцен, ограждения и сдача в эксплуатацию, по словам Сергея, занимает более двух суток. Он заверил: проект будет сдан в срок.

Спецрейсом или пешком

Исполнительный продюсер концертного агентства FishCanFly Владимир Бригинец рассказал, что для участников феста с 6:00 до 00:00 от остановки «Торговый флот Донбасса» на Песчанку будут курсировать бесплатные регулярные автобусы. При посадке необходимо предъявить билет на фестиваль.

Организаторы отметили, что на маршрут выйдут 4-5 автобусов ПАЗ, их вместимость небольшая, но до места проведения фестиваля можно добраться и пешком.  Дорогу максимально облагородили, протяженность маршрута – три километра, а это 30-40 минут ходьбы.

Гостям фестиваля, которые при­едут на личных авто, рекомендуется оставлять их на стоянках магазинов «Эпицентр» и «Амстор» – оттуда также можно будет добраться на регулярном платном автобусе до ТФД.

Вход/выход

MRPL.CITY 2017 стартует 7 июля в 16:00. Зайти на территорию можно в любое время после 16:00, выйти тоже, но если вы покинули опенэйр, то второй раз в этот день зайти уже нельзя. Повторный вход с 16:00 до 23:00 отменен в целях соблюдения безопасности, поскольку ожидается большое количество гостей во все три дня фестиваля. Также ежедневно с 15:00 до 16:00 все посетители должны будут покинуть территорию, чтобы можно было навести там порядок, и зайти заново.

Безопасность на уровне

Всех гостей фестиваля ожидает две зоны контроля: первый этап – проверка металлодетектором, второй – личный досмотр. Затем проверка билета и выдача контрольного браслета.

Браслет нельзя снимать на протяжении всех дней фестиваля. Как заявили организаторы, он сделан из прочного материала и обмену на новый при повреждении не подлежит. Всю территорию фестиваля как внутри, так и снаружи будут патрулировать сотрудники полиции.

Еда будет

На фестивале предусмотрено около 15 точек выносной торговли. Запрещено приносить с собой еду, питье, алкоголь, не говоря уже о наркотических веществах.

Организаторы фестиваля оставляют за собой право отказать в пропуске лицам, находящимся в алкогольном или наркотическом опьянении.

 

 

Антон Луковников. Фото Владислава Лупаненко  


Другие новости выпуска № 67 от 6 июля 2017 года
  • Детские окулисты наперечет /
  • Будни мариупольского почтальона /
  • Кондитерскую фабрику продали? /
  • Поставили на паузу /
  • Олег Ляшко помогает Мариуполю /
  • Природный апокалипсис /
  • Конкуренты наступают на пятки /
  • «И так» не сойдет / Говорит главред
  • Ориентированы на молодежь /
  • Обратная связь с Татьяной Собецкой /
  • Праздник лета / Коммуналка
  • Вторая сторона медали /
  • Плідна робота для поліпшення життя /
  • Городская афиша /
  • Ради детской улыбки /
  • Книги для отпуска / Книгочеи с Светланой Кузминской
  • Джоан и Гарри: история отношений / Книгочеи с Светланой Кузминской
  • Фееричный успех / Город спорта с Александром Куртовым
  • «Гвардеец» в лиге АТО / Город спорта с Александром Куртовым
  • Искусство и спорт рядом / Город спорта с Александром Куртовым
  • Все мы родом из детства /
  • Ботулизм не подтвержден /
  • MRPL.CITY 2017: на пути к открытию /

     

    		•

    Архив выпусков
    Июль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
    год:   месяц:


    Топ новости


    MRPL CITY 2017 прозвучал на всю страну
    В Мариуполь приехало немало гостей – они увидели мирный, доброжелательный город, теплое море и мегазвезд Подробнее...


    В Мариуполе стартовал грандиозный музыкальный фест
    MRPL Сity 2017 собрал тысячи зрителей, и дождь не стал помехой Подробнее...


    Будни мариупольского почтальона
    Тяжелые сумки, десятки километров пешком и бродячие собаки – это все есть, а вот «покращень», анонсируемых «Укрпочтой», мы не заметили Подробнее...


    В Мариуполе появилась смарт-остановка
    Первый в Донецкой области умный пункт ожидания дополнил современную комплексную систему безопасности в нашем городе Подробнее...


    В новом транспорте по ровной дороге
    Безопасность и комфорт при передвижении по городу, качество дорожной инфраструктуры и чтоб не хуже, чем в Европе, – возможно ли такое в Мариуполе? Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования