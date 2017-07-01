Четверг, 6 июля 2017 года, № 67





Все мы родом из детства

Торжественный финал. Юбилейный концерт вокальных и танцевальных коллективов дворца подвел итог работы в нынешнем учебном году.



Изящество. Пластика солисток народного хореографического ансамбля «Вдохновение» приковывает внимание зрителей.



Динамика. В репертуаре народного ансамбля народного танца «Дружба» много ярких и зажигательных композиций.





Завершился творческий сезон городского Дворца эстетического воспитания, отметившего свое 80-летие

С каждым годом все очевиднее истина: чем больше мы вкладываем в воспитание наших детей, тем больше отдача.

Свое название мариупольский городской Дворец эстетического воспитания получил в августе прошлого года. Череда переименований началась в 1944-м, когда открытый в марте 1937 года Дворец пионеров и октябрят стал называться Домом пионеров и школьников. Нынешнее здание дворца открыто в 1986 году, тогда он получил название Дворца детского и юношеского творчества.

Интересно, что в 1937-м на строительство Дворца пионеров деньги собрали сообща: сто тысяч выделили из местного бюджета, по сто тысяч дали металлургические заводы имени Ильича и «Азовсталь», еще сто тысяч поступило от мариупольского порта и других предприятий города.

Традиционное шефство ильичевцев продолжается и сегодня. Фактически металлурги подарили дворцу вторую жизнь. В рамках реализации программы социального партнерства с городской громадой меткомбинат имени Ильича инвестировал 2,5 миллиона гривен в капитальный ремонт здания и актового зала одного из основных центров внешкольного образования Мариуполя.

За последние четыре года ДворецвЂ‚эстетическоговЂ‚воспитания преобразился до неузнаваемости, нынешнимвЂ‚летомвЂ‚планируется завершить четвертый этап реконструкции.

Сегодня здесь работает 33 творческих коллектива, в которых занимается почти 2,5 тысячи детей. Вокальные и хореографические коллективы дворца за минувший учебный год приняли участие во множестве конкурсов и фестивалей, завоевали девять Гран-при, привезли 40 дипломов за занятые первые места и почти 50 – за вторые и третьи.

Николай Пожогин. Фото из архива дворца