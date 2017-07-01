Четверг, 6 июля 2017 года, № 67

Город спорта с Александром Куртовым



Искусство и спорт рядом

Фестиваль MRPL City – это не только концерты, встречи зрителей с любимыми исполнителями. Организаторы этого шоу предусмотрели и спортивную составляющую. 8 и 9 июля запланированы соревнования по пляжному футболу и волейболу. В каждом из турниров выступят по восемь команд.