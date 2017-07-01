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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67
Город спорта с Александром Куртовым
Искусство и спорт рядом
Фестиваль MRPL City – это не только концерты, встречи зрителей с любимыми исполнителями. Организаторы этого шоу предусмотрели и спортивную составляющую. 8 и 9 июля запланированы соревнования по пляжному футболу и волейболу. В каждом из турниров выступят по восемь команд.
В волейболе победитель определится отдельно среди мужчин и женщин. Соревнования проводятся по системе плей-офф. Победителей и призеров ожидают призы от спонсоров и партнеров фестиваля, какие – пока секрет. Одно уже известно точно: чемпионы в качестве бонуса получат билеты на заключительный, третий день фестиваля. Так что есть за что бороться.