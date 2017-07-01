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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67

Город спорта с Александром Куртовым

«Гвардеец» в лиге АТО

Участники боевых действий встречаются на футбольных полях

Второй сезон подряд мариупольская команда, составленная из участников боевых действий в зоне АТО, выступает во всеукраинских соревнованиях.

Футбольная лига участников АТО существует уже третий год. В нынешнем чемпионате команды со всей Украины разбиты на шесть дивизионов по географическому принципу. Мариупольский «Гвардеец» выступает в дивизионе «Восток», где собраны шесть коллективов юго-востока страны. Согласно регламенту по две лучшие команды из каждого дивизиона выходят в финальный этап соревнований, который пройдет в октябре в Киеве. В своем восьмом матче «Гвардеец», который занимает пятое место в дивизионе, на стадионе «Олимп» принимал лидера дивизиона «Восток» ФК «Гепард» (Запорожье). Начало матча сложилось обескураживающе для хозяев, в первой половине встречи они пропустили шесть безответных мячей. У запорожской команды особо отличился 10-й номер, Александр Пилат, на его счету три забитых гола. В перерыве вратарь и капитан «Гвардейца» Виталий Данилевич прокомментировал игру своей команды: «Уступили сопернику по всем показателям. «Гепард» по праву является лидером нашего дивизиона, тяжело играть с запорожцами. Плюс у нас есть некоторые кадровые проблемы, не все смогли принять участие в матче. Но нам терять уже нечего, во втором тайме постараемся сыграть в свою игру, показать то, что умеем. Что касается шансов выйти из группы, то они у нас больше теоретические, команда находится на пятом месте. А после сегодняшней игры шансов, думаю, вообще не останется. Если же говорить в общем, то задумка лиги АТО – это психологическая реабилитация воинов, поэтому и цель больше не победа, а участие, восстановление после боевых действий».

В начале второго тайма «Гвардеец» усилиями своего лучшего бомбардира Ильи Кравчука один мяч отыграл. Это был третий гол Ильи в лиге участников АТО. Окончательный результат матча – 7:1 в пользу запорожской команды.

Свой следующий поединок в лиге АТО «Гвардеец» проведет 2 сентября в Полтаве с командой ФК «Ворскла-АТО», которая занимает в дивизионе «Восток» четвертое место.

  


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