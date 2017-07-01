Четверг, 6 июля 2017 года, № 67 Город спорта с Александром Куртовым

Фееричный успех Радость победы. Впервые на одном турнире три мариупольца стали чемпионами мира.



Три мариупольских кикбоксера завоевали пять золотых наград! Как мы уже сообщали, на чемпионате мира по кикбоксингу, который проходил в столице Греции Афинах, три мариупольских спорт­смена завоевали пять золотых наград. По возвращении чемпионов в Мариуполь журналист «Ильичевца. Город» встретился с покорителями греческой столицы. На пределе возможностей На встречу с тремя чемпионами мира – Александром Олейником, Вадимом Заднипряным и Иваном Бреховым, которые тренируются в КДЮСШ №1, пришел и отец Александра, тренер Олег Олейник. «На этом чемпионате мира первыми номерами в сборной Украины выступали три мариупольских спортсмена: Александр Олейник в весовой категории до 86 кг, Иван Брехов в весе до 91 кг и Вадим Заднипряный – среди бойцов весом до 63,5 кг, – отмечает Олег Олейник. – Особая роль в подготовке к выступлению в Афинах принадлежит Александру Олейнику. Он и сам готовился к выходу в ринг, и готовил своих учеников, Ивана и Вадима. А путевку на мировой форум наши парни завоевали на чемпионате Украины, который проходил во Львове. Программу подготовки к выступлению в Греции составил Александр, я при этом присутствовал больше как консультант. Скажу прямо, мотивация ребят меня просто поразила, проводили по две-три тренировки в день, это была работа на пределе возможностей, где-то даже на грани перетренированности, я даже начал немного волноваться, но ребята выступили очень достойно. За более чем 30 лет тренерского стажа на моей памяти это первый случай, когда в составе сборной было три мариупольца и завоевали они пять наград высшей пробы». Секреты успеха Александр Олейник отметил, что этот успех стал возможен благодаря слаженной командной работе и поддержке президента федерации боевых контактных видов единоборств Украины Александра Ананьева. «Все это в комплексе и дало такой результат, который для меня не стал не­ожиданным. Видя, как ребята готовятся, был уверен в их успехе. На чемпионате я провел четыре боя, три из них – в разделе К1. В разделе «тайский бокс» сразу выступил в финале. Честно говоря, немного удивлен, потому что в более легких весовых категориях было больше участников. А в более тяжелых популярностью пользовался раздел К1. В этом разделе первый поединок я провел с представителем Греции и закончил его досрочно после двух нокдаунов. Второй бой был с англичанином, который ничем, кроме как упорством, не удивил. А в финале встретился с турком, который выступает за Германию. Упорный бой, пришлось выложиться по полной. А финал по тайскому боксу провел с австралийцем. Тоже крепкий парень, я победил его по очкам», – рассказывает Александр Олейник. Вадим Заднипряный так же, как и Олейник, стал чемпионом мира в двух разделах – К1 и тайский бокс: «На чемпионате мира провел шесть боев, по три в каждом из разделов. Первый день был самым тяжелым, сразу три поединка. Первый бой по тайскому боксу был с англичанином. Когда я вышел в ринг, подумал, что это не моя весовая категория. Соперник чуть ниже меня ростом, но плотный, как будто весил килограммов 70-73. Тем не менее победил без проблем. Второй бой был тоже с англичанином и тоже победный. Третий поединок в К1 с итальянцем был самым эмоциональным, начала сказываться усталость. Соперник постоянно шел вперед, но это ему не помогло». На следующий день Вадим Заднипряный провел полуфинальный бой со спортсменом из Греции, зрители неистово поддерживали земляка, но судейство было нейтральным, все рефери отдали победу мариупольцу. В финале соревнований по тайскому боксу он встретился с поляком, а в финале по К1 состязался с представителем Германии, который стал чемпионом в двух других версиях – лоу-кик и лайт-контакт. В равном бою победу отдали Вадиму Заднипряному. Иван Брехов завоевал в Греции одну золотую медаль в разделе К1. В первом бою с итальянцем даже не успел почувствовать ритм поединка, нокаутировал соперника сразу же. Полуфинальная схватка с немцем была тяжелой: «Мой противник высокий, бил коленями. Я его нокаутировал в третьем раунде ударом ногой, судья в ринге отсчитал до десяти, я уже пошел шлем снимать, а мне предложили продолжить поединок. Но длился он недолго, серией ударов снова нокаутировал немца, теперь уже окончательно. Финал провел с поляком. Бились все три раунда. Я в конце выбил ему зубы, сломал верхнюю челюсть, травмировал свою руку о его зубы. После поединка вышли на совместное фото, а поляк показывает: нет зубов, челюсть сломана». Своим выступлением в Афинах трио мариупольских спортсменов из КДЮСШ №1 вписало яркую страницу в историю мариупольского спорта. Впереди у ребят еще много поединков, турниров самого высокого ранга, а опыт Афин и усердие на тренировках позволяют нам надеяться на их новые громкие победы. Тяжело в учении Подготовка к чемпионату мира проходила не только в зале. Ребята с улыбкой вспоминают, сколько километров пробежали по Приморскому бульвару, наверняка не меньше, чем расстояние до Афин. Зато на ринге столицы Греции наши кикбоксеры не знали усталости и с легкостью расправились со всеми соперниками. Вот что значит умение правильно тренироваться! Фото fbkveu.com.ua