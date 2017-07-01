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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67
Книгочеи с Светланой Кузминской
Книги для отпуска
Лето в самом разгаре, многих ждет отпуск у моря или каникулы на даче. Некоторые романы написаны как будто специально для того, чтобы читать их на жарком пляже, в уютном кафе или тенистом саду. Какие книги взять с собой в дорогу, чтобы отлично провести время, читайте в нашей подборке.
«Последний романтик», Элизабет Гилберт
Реальная история о человеке, который сбежал от родителей и стал жить в вигваме, добывая пропитание охотой, не используя никаких благ цивилизации. И на этом герой не остановился: решил устроить заповедник-лагерь, где любой желающий может почувствовать себя этаким Робинзоном. Книга Элизабет Гилберт – это не просто биография, а почти учебник по психологии. Душевные травмы детства, комплексы, неумение строить отношения, идея, граничащая с фанатизмом.
«Туарег», Альберто Васкес-Фигероа
Размеренное, тягучее повествование приключенческого романа переносит в те края, где не место обычному человеку, – это владения гордых и великих воинов-имохагов. Их мести нужно бояться чужакам, нарушившим главную заповедь туарегов: твой гость находится под твоей защитой. Человек чести, туарег Гасель Сайях, не оставит такое кощунство безнаказанным.
«Медея и ее дети», Людмила Улицкая
Семейная сага пропитана атмосферой южного полуострова. Легко и ненавязчиво сюжет крутится вокруг гречанки Медеи Синопли и ее многочисленных родственников. Жарким летом ее дом оживает и наполняется историями и курортными страстями, за которыми приятно следить страница за страницей под шум прибоя.
«Обладать», Антония Байетт
В романе две линии: первая – история двух выдуманных поэтов Викторианской эпохи, Рандольфа Генри и Кристабель Ла Мотт, вторая – рассказ о современных ученых и литературоведах Роланде Митчелле и Мод Бейли. В этой удивительной книге переплетаются разные миры, жанры и герои. Смесь детективной истории, женского готического романа, поэтического сборника о любви и рыцарской баллады.