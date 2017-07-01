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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67

Книгочеи с Светланой Кузминской

Книги для отпуска

Лето в самом разгаре, многих ждет отпуск у моря или каникулы на даче. Некоторые романы написаны как будто специально для того, чтобы читать их на жарком пляже, в уютном кафе или тенистом саду. Какие книги взять с собой в дорогу, чтобы отлично провести время, читайте в нашей подборке.

«Последний романтик», Элизабет Гилберт

Реальная история о человеке, который сбежал от родителей и стал жить в вигваме, добывая пропитание охотой, не используя никаких благ цивилизации. И на этом герой не остановился: решил устроить заповедник-лагерь, где любой желающий может почувствовать себя этаким Робинзоном. Книга Элизабет Гилберт – это не просто биография, а почти учебник по психологии. Душевные травмы детства, комплексы, неумение строить отношения, идея, граничащая с фанатизмом.

 

«Туарег», Альберто Васкес-Фигероа

Размеренное, тягучее повествование приключенческого романа переносит в те края, где не место обычному человеку, – это владения гордых и великих воинов-имохагов. Их мести нужно бояться чужакам, нарушившим главную заповедь туарегов: твой гость находится под твоей защитой. Человек чести, туарег Гасель Сайях, не оставит такое кощунство безнаказанным.

 

«Медея и ее дети», Людмила Улицкая

Семейная сага пропитана атмосферой южного полуострова. Легко и ненавязчиво сюжет крутится вокруг гречанки Медеи Синопли и ее многочисленных родственников. Жарким летом ее дом оживает и наполняется историями и курортными страстями, за которыми приятно следить страница за страницей под шум прибоя.

 

«Обладать», Антония Байетт

В романе две линии: первая – история двух выдуманных поэтов Викторианской эпохи, Рандольфа Генри и Кристабель Ла Мотт, вторая – рассказ о современных ученых и литературоведах Роланде Митчелле и Мод Бейли. В этой удивительной книге переплетаются разные миры, жанры и герои. Смесь детективной истории, женского готического романа, поэтического сборника о любви и рыцарской баллады.

  


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