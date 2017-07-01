Четверг, 6 июля 2017 года, № 67 Книгочеи с Светланой Кузминской

Джоан и Гарри: история отношений Волшебство – это сила. Юные чародеи вместе противостоят Тому-Чье-Имя-Нельзя-Называть.



Жизнь и вымысел. Страхи, страдания и чаяния самой Джоан Роулинг стали материалом для героев и сюжетов поттерианы.



20 лет назад, благодаря одной случайности и фантазии начинающей писательницы, появился герой, который покорил весь мир Историю юного волшебника Гарри Поттера придумала английская писательница Джоан Роулинг. Рассказав ее в жанре фэнтези, Роулинг приблизила мир волшебников к жизни каждого из нас. Миллионы детей мечтают о собственной волшебной палочке, ­обучении в Хогвартсе и опасных, но увлекательных приключениях. Смею предположить, что миллионы взрослых думают о том же. Как минимум те несколько часов, когда они погружены в повествование о жизни Гарри. Корни из детства Будущая создательница великого волшебника появилась на свет в английском графстве Глостершир, в семье Питера и Энн Роулингов. Родители познакомились в 1964 году на лондонском вокзале Кингс-Кросс, в поезде, направлявшемся в Арброт. Роулинг училась в начальной школе Святого Михаила. Есть предположение, что ее руководитель Альфред Данн стал прототипом директора школы Гарри Поттера – Альбуса Дамблдора. Будучи ребенком, Роулинг часто писала фантастические рассказы и читала их сестре. Позже Джоан вспоминала: «До сих пор помню, как я рассказывала сестре историю, в которой она упала в кроличью нору и семья кроликов кормила ее клубникой». О своем подростковом возрасте Роулинг говорила: «Я не была особенно счастлива. Думаю, что это ужасное время жизни». А жизнь у нее была действительно трудной: мама тяжело болела, а с отцом у девочки складывались сложные отношения. Училась она в средней школе Вайдин и говорила впоследствии, что характер всезнайки Гермионы в целом списала с себя: «Она – карикатура меня одиннадцатилетней, чем я не особенно горжусь». После окончания школы Роулинг поступила в Эксетерский университет, который окончила со степенью бакалавра по французскому языку и классической филологии. Зачитывалась Диккенсом и Толкином. После учебы в Париже Джоан переехала в Лондон, начав работать секретарем в исследовательском отделе «Международной амнистии». А через четыре года решила оставить работу и отправиться со своим молодым человеком в Манчестер. Случайное рождение Джоан скучала в ожидании опаздывающего на четыре часа поезда, и внезапно ее осенила идея о том, какой могла бы быть полная приключений жизнь юного волшебника, не подозревающего о наличии у него магического дара. Идея романа о мальчике, посещающем школу волшебства, в ее сознание пришла полностью сформированной. Роулинг так рассказывала об этом в интервью The Bosto Globe: «Эта идея началась с Гарри, после чего в мою голову нахлынули все эти персонажи и ситуации». У Джоан не было с собой ручки. «Я просто сидела и думала, в то время как все детали пузырились в моем мозгу и этот тощий черноволосый мальчик в очках, который не знал, что он волшебник, становился для меня все более и более реальным. Может быть, если бы я замедлила ход мыслей, чтобы зафиксировать их на бумаге, то подавила бы некоторые из них», – рассказывала она. Когда Джоан попала домой, немедленно начала писать первый роман «Философский камень», на который потратила пять лет. Через несколько месяцев умерла ее мать. По словам Роулинг, эта смерть сильно повлияла на роман и она более подробно описала потерю родителей Гарри в первой книге, потому что знала это чувство. Он сделал ее знаменитой и богатой Через три года Роулинг считала себя «самой большой неудачницей, которую знала». Ее брак распался, она была без работы, бедной, насколько это возможно в современной Великобритании, и с ребенком на руках. Джоан заболела клинической депрессией, у нее возникали мысли о суициде. Именно это состояние привело к появлению в ее третьей книге дементоров – существ, высасывающих душу. В 1995 году Роулинг закончила рукопись романа «Гарри Поттер и философский камень», которую печатала на старой пишущей машинке. Книга была отправлена в двенадцать издательств, но все ее отвергли. А год спустя она наконец получила зеленый свет (и 1500 фунтов аванса) от редактора Барри Каннингема. Во многом благодаря его восьмилетней дочери Алисе, которая, прочитав первую главу, сразу же потребовала продолжение. Пять месяцев спустя книга получила свою первую награду – Nestle Smarties Book Prize. В феврале еще две. А в октябре 1997 года в США впервые опубликовали «Гарри Поттер и философский камень», в июне 1998-го – его продолжение, «Гарри Поттер и тайная комната». За пять лет Роулинг прошла путь от жизни на социальное пособие до статуса мультимиллионера. С тех пор она – наиболее продающийся автор в Великобритании, с объемом продаж более 238 миллионов фунтов стерлингов. В 2008 году, через 10 лет после второй книги, состояние Роулинг оценили в 560 млн фунтов, так она оказалась в списке самых богатых женщин своей страны. Поттериана захватывает мир 21 июля 2007 года вышла в свет седьмая книга о юном волшебнике – «Гарри Поттер и Дары Смерти». В первый же день в Великобритании и США раскупили 11 млн экземпляров. В настоящее время Гарри Поттер – глобальный бренд, оцениваемый в 15 млрд долларов. Серия книг общим объемом 4195 страниц переведена на 65 языков. Логичным развитием поттерианы стала экранизация книг. Все семь романов и восемь фильмов, снятых на их основе, повествуют о том, как юный волшебник Гарри Поттер с друзьями учится в школе Хогвартс, осваивает основы магии, учит заклинания. Но главной его заботой является стремление остановить злого мага Волан-де-Морта, мечтающего поработить мир волшебников и чародеев. В июне 2011 года Роулинг объявила, что все материалы, связанные с Гарри, будут собраны в новом веб-проекте Pottermore. На его сайте представлено 18 тысяч слов дополнительной информации о персонажах, местах и объектах вселенной Гарри Поттера. После запуска сайта Роулинг подтвердила, что начала работу над энциклопедией и пожертвует все гонорары на благотворительность. Между тем книги, фильмы и компьютерные игры – не единственные варианты существования истории о Гарри Поттере в нашем мире. В США и Великобритании построены целые парки аттракционов, воспроизводящие обстановку школы Хогвартс. Кроме того, многие бренды одежды, канцелярии и других полезных товаров используют образ Гарри для продвижения своей продукции. Порой кажется, что сегодня Гарри Поттер более подлинный, чем многие реально живущие люди. Традиции и ничего более При экранизации романов одним из требований Джоан Роулинг было то, чтобы Гарри и двух его друзей, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, сыграли исключительно английские актеры. Ими стали Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, которые родились и выросли в Великобритании.