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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67


Кондитерскую фабрику продали?

По неофициальным данным, у бывшей мариупольской «кондитерки» новый владелец, но представители городской власти слухи опровергают

По информации пресс-службы корпорации «Рошен», 20 марта этого года на общем собрании акционеров ПАО «Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен"» было принято решение об отчуждении имущества и земельного участка фабрики. Данное решение связано с выполнением процедуры ликвидации, предусмотренной действующим законодательством Украины (напомним, мариупольская фабрика остановила свою производственную деятельность еще в феврале 2014 года).

Согласно сообщению ПАО «МКФ "Рошен"»вЂ‚ввЂ‚системевЂ‚раскрытия информации Национальной комиссиивЂ‚повЂ‚ценнымвЂ‚бумагам и фондовому рынку, стоимость активов составляет около 59,5 млн грн, а предельная стоимость предприятия определена на уровне 65 млн грн.

На днях по городу поползли слухи, что покупатель на нежилые помещения и земельный участок в центре Мариуполя, где расположена фабрика, нашелся. За комментариями мы обратились к руководителямвЂ‚профильных подразделений городского совета.

Как рассказал «Ильичевцу. Город»вЂ‚начальниквЂ‚управления земельныхвЂ‚отношенийвЂ‚Мари­упольского горсовета Дмитрий Титов, сведениями о том, кто именно купил или собирается купить имущество фабрики и земельный участок, он не располагает. «Никаких официальных документов не поступало – нет ни договора о купле-продаже, ни заявок на переоформление права аренды участка, – отметил Титов. – При осуществлении покупки новый собственник обязан обратиться в ЦНАП, затем должно быть принято решение городского совета о расторжении договора аренды с прежним собственником и заключении с новым, который в том числе обязан обозначить целевое назначение арендуемого земельного участка. На сегодняшний день действующий договор аренды на этот участок земли оформлен на прежнего собственника – ПАО «Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен"».

По словам директора депар­тамента городского имущества Мариупольского горсовета Александра Добровольского, он также не может предоставить никакой официальной информации о дальнейшей судьбе фабрики.

Соб. инф.  


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