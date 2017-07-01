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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67


Поставили на паузу

Яхтсмены собирают подписи под обращением, город решил детальнее проработать договор

Вопрос предоставления инвестору в аренду яхт-клуба «Азовсталь» остается открытым. Председатель общественного совета Федерации парусного спорта Донецкой области Александр Мармызов рассказал, что федерация решила разорвать свои взаимоотношения с представителем инвестора после последнего заседания, посвященного зоннингу территории и обсуждению условий договора аренды.

Напомним, спор разгорелся в отношении Мариупольского городского водноспортивного комплекса (бывший яхт-клуб «Азовсталь»), на территории которого планируется построить  ресторан, бассейн и учебно-тренировочную базу. Однако федерация парусного спорта опасается «выселения» и просит предоставить хоть какие-то гарантии.

На днях они обратились к городскому голове Мариуполя Вадиму Бойченко, губернатору Донецкой области Павлу Жебривскому, начальнику управления по вопросам культуры и спорта облгос­администрации Владимиру Мыцыку с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

Искать инвестора взялись и яхт­смены. Александр Мармызов сообщил, что федерация парусного спорта уже обращалась за помощью к иностранным спонсорам, которые занимаются восстановлением Донецкой области, а также отметил, что была создана электронная петиция на имя мэра Мариуполя с просьбой передать Федерации парусного спорта Украины городской водноспортивный комплекс за символическую арендную плату.

На вопрос о том, как проходит процедура рассмотрения договора, управделами горсовета Александр Кочурин ответил, что процесс поставили на паузу: «Нам нужно детально проработать договор аренды и учесть интересы всех заинтересованных сторон, в первую очередь  водноспортивного комплекса, тех людей, которые там работают, яхтсменов и детской парусной школы – она обязательно должна функционировать».

При этом городская власть неоднократно подчеркивала, что найти инвестора, который готов вкладывать средства в прифронтовой город, было крайне сложно.

«Ситуация в Мариуполе непростая ввиду близости линии разграничения, каждая гривна, которая инвестируется в город, ценна, – отметил управделами горсовета и добавил любопытную деталь относительно зоннинга территории и местной принадлежности областной федерации, в которой состоят все-таки горожане: – В данном деле фигурирует три юридических лица: водноспортивный комплекс, принадлежащий городу, Федерация парусного спорта, которая к Мариуполю не имеет отношения, и инвестор. Некорректно проводить параллель, что федерация – это город. Это юридическое лицо, которое находится на территории Мариуполя. Наша задача сделать так, чтобы эти три юридических лица сосуществовали на одной территории комфортно и не мешали друг другу».

Антон Луковников  


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