Вопрос предоставления инвестору в аренду яхт-клуба «Азовсталь» остается открытым. Председатель общественного совета Федерации парусного спорта Донецкой области Александр Мармызов рассказал, что федерация решила разорвать свои взаимоотношения с представителем инвестора после последнего заседания, посвященного зоннингу территории и обсуждению условий договора аренды.
Напомним, спор разгорелся в отношении Мариупольского городского водноспортивного комплекса (бывший яхт-клуб «Азовсталь»), на территории которого планируется построить ресторан, бассейн и учебно-тренировочную базу. Однако федерация парусного спорта опасается «выселения» и просит предоставить хоть какие-то гарантии.
На днях они обратились к городскому голове Мариуполя Вадиму Бойченко, губернатору Донецкой области Павлу Жебривскому, начальнику управления по вопросам культуры и спорта облгосадминистрации Владимиру Мыцыку с просьбой взять ситуацию на личный контроль.
Искать инвестора взялись и яхтсмены. Александр Мармызов сообщил, что федерация парусного спорта уже обращалась за помощью к иностранным спонсорам, которые занимаются восстановлением Донецкой области, а также отметил, что была создана электронная петиция на имя мэра Мариуполя с просьбой передать Федерации парусного спорта Украины городской водноспортивный комплекс за символическую арендную плату.
На вопрос о том, как проходит процедура рассмотрения договора, управделами горсовета Александр Кочурин ответил, что процесс поставили на паузу: «Нам нужно детально проработать договор аренды и учесть интересы всех заинтересованных сторон, в первую очередь водноспортивного комплекса, тех людей, которые там работают, яхтсменов и детской парусной школы – она обязательно должна функционировать».
При этом городская власть неоднократно подчеркивала, что найти инвестора, который готов вкладывать средства в прифронтовой город, было крайне сложно.
«Ситуация в Мариуполе непростая ввиду близости линии разграничения, каждая гривна, которая инвестируется в город, ценна, – отметил управделами горсовета и добавил любопытную деталь относительно зоннинга территории и местной принадлежности областной федерации, в которой состоят все-таки горожане: – В данном деле фигурирует три юридических лица: водноспортивный комплекс, принадлежащий городу, Федерация парусного спорта, которая к Мариуполю не имеет отношения, и инвестор. Некорректно проводить параллель, что федерация – это город. Это юридическое лицо, которое находится на территории Мариуполя. Наша задача сделать так, чтобы эти три юридических лица сосуществовали на одной территории комфортно и не мешали друг другу».