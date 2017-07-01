Четверг, 6 июля 2017 года, № 67





Олег Ляшко помогает Мариуполю

Вадим Бойченко обсудил с народным депутатом дополнительное финансирование социально значимых для города объектов

Городской голова Вадим Бойченко во время рабочей поездки в Киев встретился с народным депутатом Олегом Ляшко, который помогает решать острые проблемы Мариуполя.

Как рассказал народный депутат, Мариуполь – один из уникальных городов Украины, который смог принять более 100 000 переселенцев. Именно поэтому, особое внимание необходимо уделять реализации в городе инфраструктурных проектов в сфере социального обеспечения. В качестве примера Олег Ляшко назвал завершение строительства детсада в поселке Волонтеровка.

«Совместными усилиями «выбили» средства на достройку детсада, а также на модернизацию технологического лицея и Дворца культуры. Но на этом не останавливаемся. В планах – решить вопрос с поставкой чистой воды, который остро стоит из-за разрушения водовода в январе этого года. А также проблему транспортного сообщения, в частности строительство дороги Мариуполь – Запорожье и расширение проходимости железнодорожного узла Камыш-Заря», – отметил Олег Ляшко.

Кроме того, народный депутат рассказал, что ему уже удалось добиться от Кабмина включения в Программу развития портов Украины направления Львов – Мариуполь, что, в свою очередь, будет способствовать развитию инвестиционнойвЂ‚привлекательностивЂ‚региона в целом. К слову, ранее в программу входили только направления Львов – Одесса и Львов – Николаев.

«Единицы помогают Мариуполю делом, а не словом. Нам крайне необходима помощь государства и Киева, ведь в городе значительно возросло количество людей, проблем стало больше по всем направлениям. Уверен, совместными усилиями мы сделаем Мариуполь еще более сильным и развитым», – поблагодарил Вадим Бойченко.