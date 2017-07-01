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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67


Природный апокалипсис

Фото Владислава Лупаненко. Стихия вновь разбушевалась. Каждый раз во время проливного дождя Мариуполь превращается в «Венецию».

Штормовой ветер обрывал линии электропередач, валил деревья и высотные конструкции

В понедельник вечером мари­упольский гидрометцентр передал штормовое предупреждение. Спасательные и коммунальные службы были приведены в боевую готовность, был создан городской оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.

Утром 4 июля непогода принесла в Мариуполь ураганный ветер, ливень и грозу. По информации начальника спасательной аварийно-водолазной службы горсовета Александра Татая, порывы ветра достигали 20-25 метров в секунду, а в море бушевал 9-балльный шторм. При первых же признаках штормового ветра спасатели предупредили всех отдыхающих на городских пляжах и вернули все плавсредства на берег.

Из-за урагана во всех районах города была нарушена подача электроэнергии. Во вторник было обесточено 129 из 700 трансформаторных подстанций. В Центральном районе без электричества остался частный сектор поселка Новоселовка. В Кальмиусском больше всего пострадали Сартана (по поселку пронесся настоящий смерч, обесточив сотни домов) и Каменск, который также полностью остался без света. В Приморском районе электричество пропало в части домов микрорайона Черемушки и поселка Моряков. На Левобережье последствия шторма больше всего ощутили на себе жители восточных окраин района.

Всего было обнаружено более 30 упавших деревьев, а также оборванные рекламные конструкции и поврежденные кровли многоэтажных домов. Как подчеркнул Александр Татай, независимо от того, насколько надежно закреплены электроопоры и высотные конструкции, скорости ветра 50-60 км в час, которая зафиксирована в Мариуполе и окрестностях, они не выдерживают, поэтому предугадать, где произойдет очередная авария, невозможно. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Немало бед натворил и периодически срывавшийся сильный дождь. Ливневая канализация не в состоянии справляться с таким количеством воды, с учетом того что стоки забиваются сорванной ветром листвой и ветками деревьев.

«Во всех районах города работает две бригады аварийно-водолазной службы, четыре – КП зеленого строительства, семь – энергетиков ПЭС и четыре бригады ПЭСНО «Горсвет», – рассказал Александр Татай. – Часть повреждений устранена, однако обращений от жителей поступило немало».

КаквЂ‚отметилвЂ‚начальник ПЭСНО «Горсвет» Сергей Прилипин, делается все возможное, для того чтобы восстановить нарушенное электроснабжение. «В первую очередь мы проводим восстановительные работы на линиях высокого напряжения, далее ремонтируем магистральные линии, затем восстанавливаем подачу электро­энергии индивидуально по каждому дому».

РуководителивЂ‚спасательной и коммунальных служб заверили, что будут работать круглосуточно до полного устранения всех последствий непогоды.

 

Татьяна Собецкая  


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