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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67


Детские окулисты наперечет

В местных поликлиниках практически отсутствуют специалисты узкого профиля

В редакцию обратилась мать-одиночка Оксана и рассказала о трудностях, связанных с получением справки у детского окулиста. «У моего сына Ярослава проблемы со здоровьем, и мы обучаемся по индивидуальному графику, – говорит Оксана. – Чтобы подтвердить этот статус на следующий год, нужно пройти освидетельствование медико-педагогической комиссии, куда необходимо предъявить обходной лист. Комиссия собирается один раз в месяц, потому я решила не тянуть до августа, а сделать все заранее. Тем более что мне не всегда удобно отпрашиваться с работы. Оказалось, что осмотр у офтальмолога в детской поликлинике №5 пройти нельзя по причине отсутствия врача». Как выяснилось, на весь полумиллионный Мариуполь, пополнившийся в годы войны переселенцами, работает всего несколько детских окулистов.

«Врачебная тайна»

Вернемся к обращению нашей читательницы – педиатр Любовь Касьян дает маме направление в детскую поликлинику №3, где, как оказалось по приезде, уже год нет детского окулиста. И маме Ярослава советуют посетить доктора в частной клинике, где прием стоит 170 гривен. «Мы только месяц назад прошли полное обследование, и это обошлось мне почти в 2,5 тысячи гривен, – пожаловалась Оксана. – Поэтому платить за одну подпись в медицинской выписке нет возможности. Я в отчаянии, до августа весь обход врачей придется повторить. А если нет узких специалистов, что делать, платить частнику?»

Постичь всю глубину проблемы мы смогли, только обзвонив все детские поликлиники в попытке выяснить, как можно попасть на прием к окулисту. Отметим сразу, что нигде с первого раза нам не удалось добиться нужной информации.

Складывалось такое впечатление, что уже с первого шага, в регистратуре, пытаются скрыть сам факт отсутствия доктора: отвечают грубо, бросают трубку, в лучшем случае советуют обратиться к своему педиатру.

И сейчас самое время объяснить, почему этот совет мы восприняли как издевку: именно педиатр, наблюдающий сына Оксаны, отправил ее туда, где уже год нет узкого специалиста, а после повторного обращения отчаявшейся матери дал направление в детскую поликлинику ГБ №1, где принимает детский офтальмолог Валентина Олейник (на четверть ставки). Закономерно появляется вопрос то ли о компетентности педиатра, то ли о неразглашении внутри департамента здравоохранения «врачебной тайны», где и какой специалист узкого профиля принимает.

Картина маслом

Наш мониторинг показал: весь Центральный район Мариуполя обслуживает единственный детский окулист Екатерина Буданцева, работающая на 0,75 ставки. То есть всех детей, ранее посещавших две поликлиники при ГБ №2 и ГБ №3, теперь принимает врач, которой нужно просто поклониться в ноги, – женщина 1939 года рождения консультирует еще и за неполный оклад. Правда, предварительно необходимо позвонить в регистратуру, чтобы узнать, в какой день вы сможете прийти, исходя из места регистрации.

На полставки работает и детский окулист в Левобережном районе.

В значительной мере молодых родителейвЂ‚выручаетвЂ‚городской окулист Лариса Найманова. Если ваш ребенок нуждается в лечении и у вас есть направление педиатра – можно предварительно записаться на прием, но попадете вы к специалисту недели через две. Если же вам нужна только консультация и нет направления педиатра, то доведется заплатить за прием.

Интересно, что, позвонив в «Мариупольское территориальное медицинское объединение здоровья женщины и ребенка», где, собственно, и работает Лариса Найманова, мы смогли получить полный, исчерпывающий ответ по всем вопросам. При этом благожелательный тон регистратора ничем не отличался от услышанного на рецепции в частной клинике.

От частного к общему

«Проблема отсутствия детских офтальмологов существует не первый год, – прокомментировал ситуацию Сергей Данилков, руководитель горздрава. – По большому счету, комплектация штата – это дело главврачей, они и должны задуматься, как обеспечить наличие необходимых специалистов».

Не столь критично, как с детскими окулистами, обстоят дела с другими специалистами узкого профиля. Но для получения талончика на прием к врачу, кроме направления педиатра, необходимо запастись терпением и удачей, чтобы занять в регистратуре очередь в день «завоза», когда в поликлинику доставляют ограниченное количество талонов к различным специалистам.

 

Николай Пожогин  


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