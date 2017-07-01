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Четверг, 6 июля 2017 года, № 67


Обратная связь с Татьяной Собецкой

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Дождемся ли ремонта дороги?

«Участок автотрассы по бульвару Шевченко между проспектом Строителей и кольцом на улице Куприна уже много лет в отвратительном состоянии: дорожное покрытие разбито большегрузным транспортом, автомобилисты вынуждены передвигаться с черепашьей скоростью. А ведь когда-то этот благоустроенный бульвар был гордостью нашего города и области! Отремонтировать его обещают давно, но с каждым годом его состояние все хуже и хуже», –

жалуется подписчик газеты, житель пр. Строителей.

Как рассказал директор коммунального предприятия «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай, в этом году выделены средства на проведение капитальной реконструкции ряда центральных автомагистралей Мариуполя. В их число входит и участок автодороги на бульваре Шевченко от проспекта Строителей до ПортCity. Работы по восстановлению дорожного полотна начнутся после того, как будет найден исполнитель капремонта. 

 

Течь устранили

«Практически каждую неделю в городских СМИ появляются сообщения о том, что та или иная часть города осталась без питьевой воды. Между тем нередки случаи, когда вода течет прямо по улице и никто из профильных служб ничего не делает! По улице Ровной, начиная от Жигулевской в Кальмиусском районе, уже третий день течет ручей до переулка Садкового, затем стекает по нему. Почему коммунальщики так бесхозяйственно относятся к воде?» –

возмущены жители поселка Волонтеровка.

Как выяснилось, ни в городской контакт-центр, ни в «Горводоканал» обращения от жителей о том, что происходит на улице Ровной, не поступали. Диспетчер записала информацию и заверила, что в ситуации разберутся. В начале этой недели обратившиеся в редакцию мариупольцы рассказали, что течь на улице Ровной устранена.

 

Победить одиночество

«Три года назад нас, группу одиноких ветеранов, срочно эвакуировали в Мариуполь из горловского интерната в связи с боевыми действиями. Постепенно всех снабдили необходимыми вещами, стала поступать пенсия. На быт мы не жалуемся и благодарны руководству и сотрудникам интерната за то, что заботятся о нас. Однако именно здесь мы особенно остро ощутили свое одиночество, осознали, что пожилым людям необходима не только забота медперсонала, но и встречи, общение с другими людьми, разговоры по душам. Хотелось бы, чтобы для нас по возможности организовывали различные мероприятия, поездки, чтобы мы не чувствовали себя брошенными…» –

с такими пожеланиями обратилась в редакцию 87-летняя Анна Однороманенко, проживающая в Мариупольском интернате для ветеранов войны и труда №1.

 

Без связи

«Я инвалид 1-й группы по зрению, стационарный телефон – это чуть ли не единственная ниточка, которая связывает меня с миром. С января этого года он не работает. В апреле связь восстановили, однако аппарат проработал лишь десять дней. В бюро ремонта пообещали восстановить связь до 30 июня, но ее до сих пор нет...» –

обратилась в редакцию Анна Серик, пр. Металлургов, 133-а. 

Мы попытались узнать в бюро ремонта ПАО «Укртелеком», на какой стадии выполнения находится заявка на восстановление связи по вышеуказанному адресу. Сегодня единственным вариантом сделать заявку является обращение на «горячую линию» в Киеве 0-800-506-800 или 0-800-506-508. После неоднократных звонков дождаться общения с «живым» оператором так и не удалось: все специалисты были заняты, а «автоматический» голос предлагал либо позвонить позже, либо оставить сообщение на сайте «Укртелекома». Не получилось также дозвониться в круглосуточную (!) диспетчерскую службу мариупольского отделения.

В пресс-центре ПАО «Укртелеком» объяснили, что связь по данному адресу отсутствует по причине хищения кабеля. Восстановительные работы ведутся, однако сроки выполнения заявок сильно затягиваются из-за того, что еженедельно только от мариупольских абонентов в бюро ремонта поступает до тысячи обращений. В течение месяца связь обещают восстановить.

От редакции. Трудности, с которыми сталкивается «Укртелеком», понять можно. Однако непонятно, что же все-таки делать жителям, которые в силу различных причин (проблем со здоровьем, малообеспеченности) не могут воспользоваться услугами мобильной или интернет-связи?

  


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